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Топурия стал самым молодым чемпионом UFC
Топурия стал самым молодым чемпионом UFC
Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору 25.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Грузинский борец смешанных единоборств Илья Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, стал самым молодым чемпионом в истории UFC. Топурия в борьбе за чемпионский пояс 18 февраля в полулегком весе победил австралийца Александра Волкановски. Самые молодые чемпионы UFC: По информации грузинских СМИ, Топурия планирует в марте приехать в Грузию и продемонстрировать чемпионский пояс болельщикам. Для Ильи Топурия это победа стала 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Что касается Волкановски, то австралиец пять раз подряд защищал чемпионский пояс. Грузинский боец стал новым чемпионом UFC в полулегком весе &gt;&gt;За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой. После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, в мире, мма
спорт, новости, в мире, мма

Топурия стал самым молодым чемпионом UFC

18:08 25.02.2024 (обновлено: 18:15 25.02.2024)
© Ilia TopuriaИлья Топурия
Илья Топурия - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2024
© Ilia Topuria
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Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору
ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Грузинский борец смешанных единоборств Илья Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, стал самым молодым чемпионом в истории UFC.
Топурия в борьбе за чемпионский пояс 18 февраля в полулегком весе победил австралийца Александра Волкановски.
Самые молодые чемпионы UFC:
1.
Илья Топурия – 27 лет (Грузия/Испания)
2.
Шон О"Мэлли – 29 лет (США)
3.
Дрикус дю Плесси – 30 лет (ЮАР)
4.
Леон Эдвардс – 32 года (Великобритания).
По информации грузинских СМИ, Топурия планирует в марте приехать в Грузию и продемонстрировать чемпионский пояс болельщикам.
Для Ильи Топурия это победа стала 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Что касается Волкановски, то австралиец пять раз подряд защищал чемпионский пояс.
Грузинский боец стал новым чемпионом UFC в полулегком весе >>
За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой.
После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.
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