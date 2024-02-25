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Топурия стал самым молодым чемпионом UFC
Топурия стал самым молодым чемпионом UFC
Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T18:08+0400
2024-02-25T18:08+0400
2024-02-25T18:15+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Грузинский борец смешанных единоборств Илья Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, стал самым молодым чемпионом в истории UFC. Топурия в борьбе за чемпионский пояс 18 февраля в полулегком весе победил австралийца Александра Волкановски. Самые молодые чемпионы UFC: По информации грузинских СМИ, Топурия планирует в марте приехать в Грузию и продемонстрировать чемпионский пояс болельщикам. Для Ильи Топурия это победа стала 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Что касается Волкановски, то австралиец пять раз подряд защищал чемпионский пояс. Грузинский боец стал новым чемпионом UFC в полулегком весе >>За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой. После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Топурия стал самым молодым чемпионом UFC
18:08 25.02.2024 (обновлено: 18:15 25.02.2024)
Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору
ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Грузинский борец смешанных единоборств Илья Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, стал самым молодым чемпионом в истории UFC.
Топурия в борьбе за чемпионский пояс 18 февраля в полулегком весе победил австралийца Александра Волкановски.
Самые молодые чемпионы UFC:
1.
Илья Топурия – 27 лет (Грузия/Испания)
2.
Шон О"Мэлли – 29 лет (США)
3.
Дрикус дю Плесси – 30 лет (ЮАР)
4.
Леон Эдвардс – 32 года (Великобритания).
По информации грузинских СМИ, Топурия планирует в марте приехать в Грузию и продемонстрировать чемпионский пояс болельщикам.
Для Ильи Топурия это победа стала 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Что касается Волкановски, то австралиец пять раз подряд защищал чемпионский пояс.
За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой.
После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.