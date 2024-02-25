https://sputnik-georgia.ru/20240225/topuriya-stal-samym-molodym-chempionom-ufc-286532013.html

Топурия стал самым молодым чемпионом UFC

Топурия стал самым молодым чемпионом UFC

Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Грузинский борец смешанных единоборств Илья Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, стал самым молодым чемпионом в истории UFC. Топурия в борьбе за чемпионский пояс 18 февраля в полулегком весе победил австралийца Александра Волкановски. Самые молодые чемпионы UFC: По информации грузинских СМИ, Топурия планирует в марте приехать в Грузию и продемонстрировать чемпионский пояс болельщикам. Для Ильи Топурия это победа стала 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Что касается Волкановски, то австралиец пять раз подряд защищал чемпионский пояс. Грузинский боец стал новым чемпионом UFC в полулегком весе >>За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой. После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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