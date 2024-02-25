https://sputnik-georgia.ru/20240225/zhdem-novykh-predvybornykh-performansov-ot-lelo---analitik-286532561.html

Ждем новых предвыборных перформансов от "Лело" – аналитик

Ждем новых предвыборных перформансов от "Лело" – аналитик

В деятельности "Лело" всегда чего-то недостает, поэтому результат получается странным, считает эксперт 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T19:27+0400

2024-02-25T19:27+0400

2024-02-25T20:13+0400

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мамука хазарадзе

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лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Аналитик и член общественного движения "Сила народа" Давид Картвелишвили в ожидании новых перформансов в предвыборный период основателя TBC банка и лидера партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе. Хазарадзе ведет активную предвыборную кампанию к парламентским выборам 26 октября 2024 года в регионах Грузии. По словам Картвелишвили, в деятельности "Лело" всегда чего-то недостает, поэтому результат получается странным. "В это самое время в кадре должен появиться человек и задать вопрос: "Что ты делаешь?" На что Хазарадзе ответит: "Нас должно было быть трое – после меня второй должен был сажать саженцы, а Усупа должен был засыпать ямы землей, но Гегелия заболел и не смог приехать", – добавил Картвелишвили. Партию "Лело" покинут многие лидеры – депутат >>В преддверии парламентских выборов оппозиционная партия "Лело для Грузии", выступающая за введение санкций против России, пообещала повысить пенсии до 1 тысячи лари в случае прихода к власти. В правящей партии заявили, что введение санкций сильно ударит по самой Грузии и в таких условиях ни о каком повышении пенсий речи быть не может. Кроме того, главным элементом предвыборной кампании к парламентским выборам Хазарадзе сделал критику основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Он обвинил почетного председателя "Грузинской мечты" в служении России, заявив, что "его место в Кремле".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, давид усупашвили, бидзина иванишвили, лело для грузии