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Борьба с наркопреступностью в Грузии: сколько человек задержали с начала года
Борьба с наркопреступностью в Грузии: сколько человек задержали с начала года
Среди предполагаемых наркоторговцев есть так называемые "закладчики" 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T09:41+0400
2024-02-26T09:41+0400
2024-02-26T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии в период с 1 января по 23 февраля 2024 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 270 гражданам, из них 41 – обвиняются в торговле наркотиками. По данным Генпрокуратуры, среди предполагаемых наркоторговцев есть так называемые "закладчики". В "закладках" по всей стране полиция нашла такие наркотики, как кокаин, героин, метамфетамин, субутекс, морфин, марихуану и другие. Всем обвиняемым грозит от трех до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение, в зависимости от тяжести преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, преступность в грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, преступность в грузии
Борьба с наркопреступностью в Грузии: сколько человек задержали с начала года
Среди предполагаемых наркоторговцев есть так называемые "закладчики"
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии в период с 1 января по 23 февраля 2024 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 270 гражданам, из них 41 – обвиняются в торговле наркотиками.
По данным Генпрокуратуры, среди предполагаемых наркоторговцев есть так называемые "закладчики".
В "закладках" по всей стране полиция нашла такие наркотики, как кокаин, героин, метамфетамин, субутекс, морфин, марихуану и другие.
Всем обвиняемым грозит от трех до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение, в зависимости от тяжести преступления.