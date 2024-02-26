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Борьба с наркопреступностью в Грузии: сколько человек задержали с начала года

Борьба с наркопреступностью в Грузии: сколько человек задержали с начала года

Среди предполагаемых наркоторговцев есть так называемые "закладчики" 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T09:41+0400

2024-02-26T09:41+0400

2024-02-26T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии в период с 1 января по 23 февраля 2024 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 270 гражданам, из них 41 – обвиняются в торговле наркотиками. По данным Генпрокуратуры, среди предполагаемых наркоторговцев есть так называемые "закладчики". В "закладках" по всей стране полиция нашла такие наркотики, как кокаин, героин, метамфетамин, субутекс, морфин, марихуану и другие. Всем обвиняемым грозит от трех до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение, в зависимости от тяжести преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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