https://sputnik-georgia.ru/20240226/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni---prognoz-po-regionam-286556120.html

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам

Синоптики прогнозируют сравнительно теплую погоду без осадков 27-29 февраля, однако в некоторых местах ожидается сильный ветер, туман и небольшой снег 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T20:01+0400

2024-02-26T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. До 1 марта в Западной Грузии ожидается теплая погода без осадков. 27-28 февраля в некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления. В Восточной Грузии 27 февраля сохранится холодная, облачная погода, в некоторых местах туман и осадки, сообщило Национальное агентство окружающей среды Грузии. В Тбилиси 27 февраля ожидается небольшой снег и туман. 28-29 февраля ожидается погода без осадков. Температура ночью упадет до минус 1-3 градусов, а днем прогреется до +7...+9 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. 27-28 февраля в окрестностях Анаклия-Поти ожидается сильный ветер восточного направления. Воздух прогреется до +17...+19 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют погоду без осадков. 27-28 февраля ожидается ветер восточного направления. Воздух прогреется до +16...+18 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) сохранится погода без осадков. 27 и 28 февраля ожидается сильный ветер восточного направления. Воздух прогреется до +13...+15 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в ближайшие дни ожидается погода без осадков. 27-28 февраля в некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления. Воздух прогреется до +8...+10 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 27 февраля в некоторых местах возможно пойдут небольшие осадки. На участке дороги Гори-Сурами ожидается сильный ветер восточного направления. 28-29 февраля распогодится. Температура ночью упадет до минус 4-6 градусов, а днем прогреется до +10...+12 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 27 февраля в некоторых местах ожидается небольшой снег и туман. 28-29 февраля распогодится. Температура в некоторых местах упадет до минус 4-6 градусов, а днем прогреется до +7...+9 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 27 февраля в некоторых местах ожидается снег и туман. 28-29 февраля распогодится. Ночью температура упадет до минус 10-12 градусов, а днем прогреется до +8...+10 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 27 февраля в некоторых местах ожидается снег и туман. 28-29 февраля распогодится. Температура в некоторых местах упадет до минус 16-18 градусов, а днем прогреется до +4...+6 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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