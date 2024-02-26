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Какова вероятность кибератак во время выборов в Грузии – ответ главы ЦИК
Какова вероятность кибератак во время выборов в Грузии – ответ главы ЦИК
Выборы в Грузии осенью 2024 года пройдут по системе электронного голосования 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T11:07+0400
2024-02-26T11:07+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Угрозы кибератаки непосредственно в процессе голосования на парламентских выборах 26 октября не существует, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили в эфире телекомпании "Имеди". Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября по системе электронного голосования, которая предполагает автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов. Согласно грузинскому законодательству, официальная предвыборная кампания начнется за 60 дней до даты выборов. По его словам, использованию Интернета в этом процессе фактически нет места, кроме процесса передачи результатов. Каландаришвили пояснил, что подобные угрозы были выявлены, а международный опыт, а также восемь пилотных проектов показали, что Интернет не следует использовать в этом процессе. При этом результаты будут пересчитаны на всех участках, где будут установлены устройства, отметил он.Это обеспечит высокую надежность, прозрачность процесса голосования, особенно в отношении результатов и процесса подсчета голосов. Это будет беспрецедентный случай в истории выборов в Грузии, подчеркнул глава ЦИК. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". Оппозиция попытается "убрать" главу ЦИК Грузии – в СМИ просочилась скандальная информация>>В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии
грузия, новости, политика, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии
Какова вероятность кибератак во время выборов в Грузии – ответ главы ЦИК
11:07 26.02.2024 (обновлено: 11:21 26.02.2024)
Выборы в Грузии осенью 2024 года пройдут по системе электронного голосования
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Угрозы кибератаки непосредственно в процессе голосования на парламентских выборах 26 октября не существует, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили в эфире телекомпании "Имеди".
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября по системе электронного голосования, которая предполагает автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов. Согласно грузинскому законодательству, официальная предвыборная кампания начнется за 60 дней до даты выборов.
"Интернет не должен использоваться из-за опасностей и рисков, связанных с киберуязвимостью этих устройств. Следовательно, чтобы не быть уязвимым для манипуляций, законодательство это сразу же учло. Угрозы кибератаки не существует непосредственно в использовании и функционировании технологий в процессе голосования", – сказал Каландаришвили.
По его словам, использованию Интернета в этом процессе фактически нет места, кроме процесса передачи результатов. Каландаришвили пояснил, что подобные угрозы были выявлены, а международный опыт, а также восемь пилотных проектов показали, что Интернет не следует использовать в этом процессе.
При этом результаты будут пересчитаны на всех участках, где будут установлены устройства, отметил он.
"После того, как устройство распечатает предварительные данные – квитанцию, она выдается всем уполномоченным лицам на избирательном участке, и только после этого результаты участковых избирательных комиссий будут отправлены в ЦИК через защищенную сеть, которая также обеспечивает безопасную передачу с учетом всех соответствующих условий", – сказал Каландаришвили.
Это обеспечит высокую надежность, прозрачность процесса голосования, особенно в отношении результатов и процесса подсчета голосов. Это будет беспрецедентный случай в истории выборов в Грузии, подчеркнул глава ЦИК.
Парламентские выборы 2024
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".