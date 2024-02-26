https://sputnik-georgia.ru/20240226/kakova-veroyatnost-kiberatak-vo-vremya-vyborov-v-gruzii---otvet-glavy-tsik-286537454.html

Какова вероятность кибератак во время выборов в Грузии – ответ главы ЦИК

Какова вероятность кибератак во время выборов в Грузии – ответ главы ЦИК

Выборы в Грузии осенью 2024 года пройдут по системе электронного голосования 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T11:07+0400

2024-02-26T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Угрозы кибератаки непосредственно в процессе голосования на парламентских выборах 26 октября не существует, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили в эфире телекомпании "Имеди". Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября по системе электронного голосования, которая предполагает автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов. Согласно грузинскому законодательству, официальная предвыборная кампания начнется за 60 дней до даты выборов. По его словам, использованию Интернета в этом процессе фактически нет места, кроме процесса передачи результатов. Каландаришвили пояснил, что подобные угрозы были выявлены, а международный опыт, а также восемь пилотных проектов показали, что Интернет не следует использовать в этом процессе. При этом результаты будут пересчитаны на всех участках, где будут установлены устройства, отметил он.Это обеспечит высокую надежность, прозрачность процесса голосования, особенно в отношении результатов и процесса подсчета голосов. Это будет беспрецедентный случай в истории выборов в Грузии, подчеркнул глава ЦИК. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". Оппозиция попытается "убрать" главу ЦИК Грузии – в СМИ просочилась скандальная информация>>В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии