https://sputnik-georgia.ru/20240223/oppozitsiya-popytaetsya-ubrat-glavu-tsik-gruzii---v-smi-prosochilas-skandalnaya-informatsiya-286502176.html

Оппозиция попытается "убрать" главу ЦИК Грузии – в СМИ просочилась скандальная информация

Оппозиция попытается "убрать" главу ЦИК Грузии – в СМИ просочилась скандальная информация

В распоряжении грузинского издания оказались сразу два сценария оппозиции 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T15:05+0400

2024-02-23T15:05+0400

2024-02-23T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Лидеры крупнейщей оппозиционной партии "Единое национальное движение" получили задание отправить в отставку действующего главу Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили в преддверии парламентских выборов, для чего было разработано два сценария, сообщает издание Kvira.ge. Издание Kvira.ge утверждает, что располагает эксклюзивной информацией о планах "Нацдвижения". Согласно первому сценарию, планировался массированный буллинг Каландаришвили, чтобы он ушел в отставку. К кампании должны были подключиться как политики, так и оппозиционные СМИ, неправительственные организации и игроки из-за рубежа. А в случае отставки Каландаришвили обязанности главы ЦИК стал бы выполнять его первый заместитель – член оппозиционной партии "Лело" Георгий Сиоридзе, что, по утверждению издания, автоматически означало бы подчинение данного института оппозиции. Издание Kvira.ge также утверждает, что об этих сценариях знала правящая партия "Грузинская мечта", что было застраховано законодательными поправками, и именно поэтому парламент принял поправки, упраздняющие должности заместителя главы ЦИК по квоте оппозиции. Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции>>Уже известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует наложить вето на принятые парламентом Грузии поправки об изменении правил избрания главы и членов Центризбиркома. Президентская администрация ранее заявила о том, что вследствие изменений процесс избрания главы и членов ЦИК превратится в фиктивный процесс в интересах правящей партии. Это создает риск возникновения недоверия к выборам, которые проведет укомплектованный по новым правилам ЦИК. Между тем в правящей партии заявляют, что принятые парламентом поправки полностью соответствуют европейским стандартам. Вопрос председателя В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который недавно заявил, что велика вероятность того, что он вновь представит свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Центризбиркома. Впервые Каландаришвили был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Глава парламента Грузии предложил оппозиции сотрудничество>>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий. Парламентские выборы 2024 В Грузии 26 октября 2024 года пройдут очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , единое национальное движение