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Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии

Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии

Грузия отменила визовый режим для граждан Китая в сентябре 2023 года 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Китай принял решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. А с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.По словам премьера, безвиз для граждан Грузии создаст новые возможности в плане политического, экономического и культурного развития.Китай заинтересован в углублении партнерства – премьер Грузии>>Как подчеркнул премьер, это решение является еще одним важным практическим результатом соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного между Грузией и Китаем в прошлом году. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с Китаем в январе 2024 составил 96,4 млн долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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