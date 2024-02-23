https://sputnik-georgia.ru/20240223/kitay-zainteresovan-v-uglublenii-partnerstva--premer-gruzii-286506399.html

Китай заинтересован в углублении партнерства – премьер Грузии

Китай заинтересован в углублении партнерства – премьер Грузии

Грузия планирует оставаться в рамках стратегического партнерства как с Китаем, так и с США, заявил премьер 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T17:17+0400

2024-02-23T17:17+0400

2024-02-23T17:17+0400

новости

грузия

политика

китай

ираклий кобахидзе

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286502551_0:188:1496:1030_1920x0_80_0_0_5a83b71c3cd9d8c32fb635e427e684fa.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Власти Грузии видят большую заинтересованность со стороны Китая в углублении стратегического партнерства, заявил премьер министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Китай и Грузия 31 июля 2023 года опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный. По его словам, у Грузии подписано соглашение о свободной торговле с Китаем, есть прямое авиасообщение. "Со всех сторон видно отношение Китая к нашей стране и то, что они хотят максимального развития партнерства и его углубления", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что Грузия планирует оставаться в рамках стратегического партнерства как с Китаем, так и с США. Что обсудили на встрече в Тбилиси премьер Грузии и посол КНР >>"Оба государства являются нашими стратегическими партнерами, оба являются сверхдержавами как в политическом, так и в экономическом плане. Соответственно, углубление этого стратегического партнерства в обоих направлениях очень важно для нас", – сказал Кобахидзе. Транзитная роль Грузии имеет особое роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Китай готов укреплять отношения с Грузией – премьер КНР поздравил Кобахидзе >>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2023 году составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, китай, ираклий кобахидзе, сша