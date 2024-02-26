https://sputnik-georgia.ru/20240226/kogda-vstupit-reshenie-o-bezvizovom-rezhime-s-kitaem---otvet-vitse-premera-gruzii-286548693.html

Когда вступит решение о безвизовом режиме с Китаем – ответ вице-премьера Грузии

Когда вступит решение о безвизовом режиме с Китаем – ответ вице-премьера Грузии

Граждане Грузии смогут находиться в Китае беспрерывно в течение 30 дней 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T14:24+0400

2024-02-26T14:24+0400

2024-02-26T15:05+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

китай

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284681555_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_c47385589599beffa1af0b07e6b5524b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Решение о безвизовом режиме с Китаем скоро вступит в силу, на данном этапе ведутся технические работы, заявил вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили после заседания правительства. О том, что Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии в понедельник, 26 февраля, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Граждане Грузии смогут находится в КНР непрерывно в течении 30 дней. По словам министра, это очень важное решение Китая как стратегического партнера Грузии. Безвизовый режим еще больше облегчит и упростит этот процесс, и визитеров из Грузии в Китае станет больше, отметил министр. Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии>>По его словам, власти обсуждают с различными авиакомпаниями Китая возможность увеличения количества прямых рейсов между городами Китая и Грузией. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. А с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с Китаем в январе 2024 составил 96,4 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, леван давиташвили, китай, ираклий кобахидзе