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"Конституцию" общего образования в Грузии обновят впервые за 20 лет
"Конституцию" общего образования в Грузии обновят впервые за 20 лет
Система общего образования должна воспитать достойных граждан, отметил премьер 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T19:10+0400
2024-02-26T19:10+0400
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министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Документ о национальных целях общего образования в Грузии будет обновлен впервые за последние 20 лет, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Документ, который не обновлялся последние двадцать лет, считается своеобразной Конституцией общего образования, подчеркнули в министерстве образования. В ближайшие дни министерство образования и науки Грузии начнет публичное рассмотрение документа.Премьер-министр отметил, что в обновленном документе все эти аспекты расписаны. Система общего образования должна воспитать достойных граждан, которые будут заботиться о сохранении национальной идентичности и будут осознавать свои права и обязанности перед семьей, обществом и государством. Кобахидзе отметил, что система общего образования должна воспитать таких граждан, которые полноценно освоят государственный язык, историю и культуру Грузии, будут иметь государственное мышление, станут патриотами и будут уважать этническое и культурное многообразие. По словам Кобахидзе, страна должна воспитать таких граждан, у которых будет высокое гражданское мышление и которые смогут осмыслить принципы снисходительности и справедливости. Учиться профессии в Грузии придется по-новому – планы правительства на 2024 год>>После того, как Минобразования представит окончательную версию документа, его на утверждение направят парламенту Грузии. Премьер-министр поблагодарил министерство образования за проделанную работу и выразил уверенность, что в ближайшем будущем удастся принять такой документ, который больше всего подходит интересам Грузии в сфере общего образования. В Минобразования отметили, что обновленный проект предусматривает формирование следующих принципов среди учеников: На основе этого документа впоследствии будет основан Национальный учебный план и стандарты всех школьных предметов и учебников, чтобы эта единая цепочка привела к окончательному результату и намеченным целям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии
"Конституцию" общего образования в Грузии обновят впервые за 20 лет
19:10 26.02.2024 (обновлено: 19:33 26.02.2024)
Система общего образования должна воспитать достойных граждан, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Документ о национальных целях общего образования в Грузии будет обновлен впервые за последние 20 лет, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Документ, который не обновлялся последние двадцать лет, считается своеобразной Конституцией общего образования, подчеркнули в министерстве образования. В ближайшие дни министерство образования и науки Грузии начнет публичное рассмотрение документа.
"Согласно документу, главнейшей задачей системы общего образования будет обеспечение создания такой школьной среды, которая будет ориентирована на формирование духа национального патриотизма, личностное развитие, уважение семейного института, универсальные этические принципы и демократические ценности", – заявил Кобахидзе.
Премьер-министр отметил, что в обновленном документе все эти аспекты расписаны. Система общего образования должна воспитать достойных граждан, которые будут заботиться о сохранении национальной идентичности и будут осознавать свои права и обязанности перед семьей, обществом и государством.
Кобахидзе отметил, что система общего образования должна воспитать таких граждан, которые полноценно освоят государственный язык, историю и культуру Грузии, будут иметь государственное мышление, станут патриотами и будут уважать этническое и культурное многообразие.
По словам Кобахидзе, страна должна воспитать таких граждан, у которых будет высокое гражданское мышление и которые смогут осмыслить принципы снисходительности и справедливости.
После того, как Минобразования представит окончательную версию документа, его на утверждение направят парламенту Грузии.
"Развитие системы общего образования очень важно основывать на правильных ценностях, для чего правильное написание документа о национальных целях, естественно, имеет ключевое значение", – подчеркнул Кобахидзе.
Премьер-министр поблагодарил министерство образования за проделанную работу и выразил уверенность, что в ближайшем будущем удастся принять такой документ, который больше всего подходит интересам Грузии в сфере общего образования.
В Минобразования отметили, что обновленный проект предусматривает формирование следующих принципов среди учеников:
Сохранение национальной идентичности;
Осознание собственных прав-обязанностей перед семьей, обществом и государством;
Знание государственного языка, истории и культуры Грузии;
Государственное мышление и патриотизм;
Уважение этнического и культурного многообразия;
Высокое гражданское мышление, толерантность и справедливость;
Независимая жизнь в современном мире и умение принимать осознанные решения.
На основе этого документа впоследствии будет основан Национальный учебный план и стандарты всех школьных предметов и учебников, чтобы эта единая цепочка привела к окончательному результату и намеченным целям.