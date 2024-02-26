https://sputnik-georgia.ru/20240226/konstitutsiyu-obschego-obrazovaniya-v-gruzii-obnovyat-vpervye-za-20-let-286554244.html

"Конституцию" общего образования в Грузии обновят впервые за 20 лет

"Конституцию" общего образования в Грузии обновят впервые за 20 лет

Система общего образования должна воспитать достойных граждан, отметил премьер 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T19:10+0400

2024-02-26T19:10+0400

2024-02-26T19:33+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Документ о национальных целях общего образования в Грузии будет обновлен впервые за последние 20 лет, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Документ, который не обновлялся последние двадцать лет, считается своеобразной Конституцией общего образования, подчеркнули в министерстве образования. В ближайшие дни министерство образования и науки Грузии начнет публичное рассмотрение документа.Премьер-министр отметил, что в обновленном документе все эти аспекты расписаны. Система общего образования должна воспитать достойных граждан, которые будут заботиться о сохранении национальной идентичности и будут осознавать свои права и обязанности перед семьей, обществом и государством. Кобахидзе отметил, что система общего образования должна воспитать таких граждан, которые полноценно освоят государственный язык, историю и культуру Грузии, будут иметь государственное мышление, станут патриотами и будут уважать этническое и культурное многообразие. По словам Кобахидзе, страна должна воспитать таких граждан, у которых будет высокое гражданское мышление и которые смогут осмыслить принципы снисходительности и справедливости. Учиться профессии в Грузии придется по-новому – планы правительства на 2024 год>>После того, как Минобразования представит окончательную версию документа, его на утверждение направят парламенту Грузии. Премьер-министр поблагодарил министерство образования за проделанную работу и выразил уверенность, что в ближайшем будущем удастся принять такой документ, который больше всего подходит интересам Грузии в сфере общего образования. В Минобразования отметили, что обновленный проект предусматривает формирование следующих принципов среди учеников: На основе этого документа впоследствии будет основан Национальный учебный план и стандарты всех школьных предметов и учебников, чтобы эта единая цепочка привела к окончательному результату и намеченным целям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии