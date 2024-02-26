https://sputnik-georgia.ru/20240226/oplachivaemaya-stazhirovka-dlya-vypusknikov-vuzov-gruzii-nachnetsya-v-2024-godu--premer-286553479.html

Оплачиваемая стажировка для выпускников вузов Грузии начнется в 2024 году – премьер

Оплачиваемая стажировка для выпускников вузов Грузии начнется в 2024 году – премьер

В 2024 году 2-3 тысячи выпускников вузов Грузии смогут пройти четырехмесячную оплачиваемую стажировку как в госструктурах, так и в частном секторе 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T18:20+0400

2024-02-26T18:20+0400

2024-02-26T18:20+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

ираклий кобахидзе

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Оплачиваемая стажировка выпускников вузов Грузии в пилотном режиме начнется в 2024 году, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии в 2023 году принял закон о возможности прохождения оплачиваемой стажировки для молодежи. В 2024 году 2-3 тысячи выпускников вузов смогут пройти четырехмесячную оплачиваемую стажировку. По словам премьера, этот закон нуждается в эффективном исполнении.Премьер-министр Грузии в понедельник поручил министрам образования и финансов к следующему заседанию правительства представить детальный план, на основе которого выпускники вузов смогут пройти оплачиваемую стажировку как в госструктурах, так и в частном секторе. Стажировка в госучреждениях Грузии будет оплачиваться с 2024 года>>Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари напомнил, что с 1 января этого года Агентство молодежи перешло под управление ведомства. Соответственно, начата активная работа по разным направлениям, в том числе и в направлении оплачиваемой стажировки. Министр пояснил, что те студенты, которые окончат вуз этим летом, сразу смогут принять участие в соответствующих конкурсах. С сентября 2024 года они будут распределены для прохождения стажировки – это касается всех министерств и им подведомственных учреждений, районных администраций и так далее. Не исключено, что число желающих превысит 2-3 тысячи, но межведомственная комиссия проведет прозрачный конкурс, чтобы подобрать тех студентов, которые действительно нуждаются и заслуживают поощрения и содействия в дальнейшем карьерном развитии, отметил министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии