https://sputnik-georgia.ru/20240226/oppozitsiya-i-npo-predlagayut-gruzii-otkazatsya-ot-suvereniteta--glava-parlamenta-286549638.html
Оппозиция и НПО предлагают Грузии отказаться от суверенитета – глава парламента
Оппозиция и НПО предлагают Грузии отказаться от суверенитета – глава парламента
Иностранной стране нечего делать в укомплектовании грузинской системы правосудия, заявил глава парламента 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T15:35+0400
2024-02-26T15:35+0400
2024-02-26T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Часть оппозиции и неправительственных организаций фактически предлагают властям Грузии отказаться от суверенитета, требуя введения веттинг-контроля при назначении судей, что противоречит не только Конституции страны, но и духу независимости, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. По словам главы грузинского законодательного органа, НПО также очень активничают для того, чтобы иностранцы участвовали в назначении судей. Как отметил Папуашвили, понятны и призывы доноров привлекать НПО с их финансированием к обсуждениям. При этом глава грузинского законодательного органа указал всем на Венскую конвенцию и подчеркнул, что все должны уважать внутреннюю политику и суверенитет страны. Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Никакого веттинг-контроля в судебной системе – премьер Грузии оппозиции>>Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им.Оппозиционеры настаивают на том, что судебной системой управляет проправительственный клан из нескольких судей. Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сша
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сша
Оппозиция и НПО предлагают Грузии отказаться от суверенитета – глава парламента
Иностранной стране нечего делать в укомплектовании грузинской системы правосудия, заявил глава парламента
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Часть оппозиции и неправительственных организаций фактически предлагают властям Грузии отказаться от суверенитета, требуя введения веттинг-контроля при назначении судей, что противоречит не только Конституции страны, но и духу независимости, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров.
"Я думаю, оппозиция и несколько НПО подтверждают пагубное влияние чрезмерной зависимости от иностранных денег. Сегодня оппозиция фактически предлагает отказаться от суверенитета, когда говорит, что судей в Грузии должны назначать иностранцы. Это противоречит нашей 30-летней истории независимости, нашим историческим стремлениям к суверенитету и самостоятельности", – заявил Папуашвили.
По словам главы грузинского законодательного органа, НПО также очень активничают для того, чтобы иностранцы участвовали в назначении судей. Как отметил Папуашвили, понятны и призывы доноров привлекать НПО с их финансированием к обсуждениям.
"Когда мы вовлекаем их в дискуссии, эти организации предлагают привлечь своих доноров к принятию решений, и я думаю, что они должны определиться и сказать нам, должны ли мы вообще уехать из этой страны, а управлять этой страной должны НПО и доноры. Пусть скажут, это ли является их главной целью", – заявил Папуашвили.
При этом глава грузинского законодательного органа указал всем на Венскую конвенцию и подчеркнул, что все должны уважать внутреннюю политику и суверенитет страны.
"Конечно, иностранной стране нечего делать в укомплектовании грузинской системы правосудия. Это противоречит не только формально нашей Конституции, но и нашему духу независимости. Разве для того мы боролись за независимость, чтобы 30 лет спустя не мы должны решать судьбу страны и укомплектовывать суд, а позволять это зарубежным странам?! Вот такого уровня достигли оппозиция и НПО, и я думаю, что они уже очень близки к той красной черте, за которой полное пренебрежение интересами Грузии", – отметил Папуашвили.
Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.
После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им.
Оппозиционеры настаивают на том, что судебной системой управляет проправительственный клан из нескольких судей.
Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.