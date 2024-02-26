https://sputnik-georgia.ru/20240226/oppozitsiya-i-npo-predlagayut-gruzii-otkazatsya-ot-suvereniteta--glava-parlamenta-286549638.html

Оппозиция и НПО предлагают Грузии отказаться от суверенитета – глава парламента

Оппозиция и НПО предлагают Грузии отказаться от суверенитета – глава парламента

Иностранной стране нечего делать в укомплектовании грузинской системы правосудия, заявил глава парламента 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T15:35+0400

2024-02-26T15:35+0400

2024-02-26T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Часть оппозиции и неправительственных организаций фактически предлагают властям Грузии отказаться от суверенитета, требуя введения веттинг-контроля при назначении судей, что противоречит не только Конституции страны, но и духу независимости, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. По словам главы грузинского законодательного органа, НПО также очень активничают для того, чтобы иностранцы участвовали в назначении судей. Как отметил Папуашвили, понятны и призывы доноров привлекать НПО с их финансированием к обсуждениям. При этом глава грузинского законодательного органа указал всем на Венскую конвенцию и подчеркнул, что все должны уважать внутреннюю политику и суверенитет страны. Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Никакого веттинг-контроля в судебной системе – премьер Грузии оппозиции>>Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им.Оппозиционеры настаивают на том, что судебной системой управляет проправительственный клан из нескольких судей. Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сша