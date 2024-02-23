https://sputnik-georgia.ru/20240223/nikakogo-vetting-kontrolya-v-sudebnoy-sisteme--premer-ministr-otvetil-oppozitsii-286511143.html

Никакого веттинг-контроля в судебной системе – премьер Грузии оппозиции

Никакого веттинг-контроля в судебной системе – премьер Грузии оппозиции

Посягнуть на независимость правосудия для нас абсолютно неприемлемо, заявил премьер 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T20:32+0400

2024-02-23T20:32+0400

2024-02-23T22:10+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

венецианская комиссия

судебная реформа

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Введение веттинг-контроля при назначении судей недопустимо, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Не на что ориентироваться – депутат "Грузинской мечты" о замечаниях по судебной реформе >>В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ. Судебная система – одна из самых больных тем в Грузии. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны. Власти меняются, проводятся реформы, но из года в год оппозиционеры настаивают на том, что судебная система так и не стала свободной и что ею управляет проправительственный клан из нескольких судей. Лидеры "Грузинской мечты" о замечаниях Венецианской комиссии>>Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии. Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу>>После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, судебная реформа