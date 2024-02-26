https://sputnik-georgia.ru/20240226/sotrudniki-merii-na-zapade-gruzii-zaderzhany-za-poluchenie-vzyatki-286556288.html

Сотрудники мэрии на западе Грузии задержаны за получение взятки

Сотрудники мэрии на западе Грузии задержаны за получение взятки

В обмен на выставление на аукцион земельного участка площадью 1 550 кв. м, от гражданина потребовали взятку в размере 20 тысяч лари 26.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Двух работников мэрии Цаленджихского района (регион Самегрело - Земо Сванети) задержали по обвинению в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе Службы госбезопасности Грузии. Следствие установило, что в обмен на выставление на аукцион земельного участка площадью 1 550 кв. м, расположенного в поселке Джвари Цаленджихского района, от гражданина потребовали взятку в размере 20 тысяч лари (около 7,7 тысячи долларов). Расследование ведет Антикоррупционное агентство СГБ по статье "Получение взятки". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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