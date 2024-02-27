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Граждан Китая, Германии, России и Украины уличили в Грузии в хранении наркотиков
Граждан Китая, Германии, России и Украины уличили в Грузии в хранении наркотиков
Всем четырем иностранцам грозит в случае подтверждения вины лишение свободы от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение 27.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-27T23:56+0400
2024-02-27T23:56+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Четырем гражданам иностранных государств в Грузии предъявили обвинения в хранении и приобретении наркотических веществ, а одного дополнительно обвинили в незаконном провозе через границу страны, сообщает Генпрокуратура. По данным следствия, у граждан Китая, Украины и России были обнаружены незаконно хранящиеся наркотические вещества – MDMA, метамфетамин, метадон и кетамин. А вот гражданин Германии тайно провез в Грузию и хранил в особо крупном размере кокаин и MDMA. Всем четырем иностранцам, задержанным в Грузии за незаконное приобретение, хранение и незаконный ввоз наркотиков в особо крупном размере, грозит в случае подтверждения вины лишение свободы от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение. Они уже помещены в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, наркопреступления в грузии, генеральная прокуратура грузии
происшествия, новости, грузия, наркопреступления в грузии, генеральная прокуратура грузии
Граждан Китая, Германии, России и Украины уличили в Грузии в хранении наркотиков
23:56 27.02.2024 (обновлено: 00:04 28.02.2024)
Всем четырем иностранцам грозит в случае подтверждения вины лишение свободы от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Четырем гражданам иностранных государств в Грузии предъявили обвинения в хранении и приобретении наркотических веществ, а одного дополнительно обвинили в незаконном провозе через границу страны, сообщает Генпрокуратура.
По данным следствия, у граждан Китая, Украины и России были обнаружены незаконно хранящиеся наркотические вещества – MDMA, метамфетамин, метадон и кетамин. А вот гражданин Германии тайно провез в Грузию и хранил в особо крупном размере кокаин и MDMA.
Всем четырем иностранцам, задержанным в Грузии за незаконное приобретение, хранение и незаконный ввоз наркотиков в особо крупном размере, грозит в случае подтверждения вины лишение свободы от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение.
Они уже помещены в заключение на время следствия.