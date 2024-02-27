https://sputnik-georgia.ru/20240227/mid-gruzii-zayavil-o-vazhnosti-zhenevskikh-peregovorov-286610473.html

МИД Грузии заявил о важности Женевских переговоров

МИД Грузии заявил о важности Женевских переговоров

Формат Женевских международных переговоров является важной платформой, где грузинская сторона вместе с международными партнерами стремится добиться прогресса... 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T23:01+0400

2024-02-27T23:01+0400

2024-02-27T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузия продолжит прилагать усилия для достижения прогресса в рамках Женевских переговоров, сообщает Первый канал со ссылкой на департамент прессы и информации МИД Грузии. Представители де-факто властей Абхазии заявили о том, что "Москва хочет перенести женевские дискуссии в другое место, возможно, в Минск или Баку". Российские власти не делали комментария по этому вопросу. Согласно сообщению МИД, формат Женевских международных переговоров является важной платформой. "Формат Женевских международных переговоров является важной платформой, где грузинская сторона вместе с международными партнерами стремится добиться прогресса", – говорится в сообщении. Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и юго-осетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией. Оппозиционный депутат предложил властям Грузии создать альтернативу Женевским переговорам>> Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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