https://sputnik-georgia.ru/20240227/minyust-gruzii-oproverg-informatsiyu-o-prioritetnosti-dela-liderov-partii-lelo-v-espch-286598943.html

Минюст Грузии опроверг информацию о приоритетности дела лидеров партии "Лело" в ЕСПЧ

Минюст Грузии опроверг информацию о приоритетности дела лидеров партии "Лело" в ЕСПЧ

У ЕСПЧ в регламенте есть соответствующая норма, когда суд считает, что дело должно рассматриваться как приоритетное в силу его особого характера, но в данном... 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T20:46+0400

2024-02-27T20:46+0400

2024-02-27T20:50+0400

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в грузии отмывали деньги? скандал вокруг tbc bank

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Информация о том, что Европейский суд по правам человека назвал приоритетным дело "Хазарадзе и Джапаридзе против Грузии", не соответствует действительности, заявил заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили. Лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил накануне, что суд беспрецедентно быстро принял их иск к рассмотрению, что говорит о приоритетности дела. Лидеры партии "Лело для Грузии" и основатели TBC Bank Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе подали иск в ЕСПЧ после того, как в октябре прошлого года Верховный суд отклонил их кассацию по приговору Тбилисского городского суда в 2022 году, который позже подтвердил Тбилисский апелляционный суд. Хазарадзе и Джапаридзе, а также проходивший как соучастник бизнесмен Автандил Церетели, признаны виновными в мошенничестве и приговорены к 7 годам лишения свободы. Они остаются на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Детали дела Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам. Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе приговор основателям TBC банка >>В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс. Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе. Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, tbc bank, еспч, в грузии отмывали деньги? скандал вокруг tbc bank