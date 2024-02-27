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Парламентские выборы в Грузии: как ЦИК готовится к голосованию

Парламентские выборы в Грузии: как ЦИК готовится к голосованию

До парламентских выборов Грузии осталось чуть более полугода 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T13:48+0400

2024-02-27T13:48+0400

2024-02-27T14:19+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Избирательная администрация Грузии интенсивно знакомится с опытом других стран, а также с рекомендациями авторитетных международных организаций с тем, чтобы парламентские выборы в Грузии прошли на высоком уровне и в полном соответствии с международными стандартами, говорится в заявлении на сайте ЦИК Грузии. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе. Как отмечено в заявлении ЦИК, одна из американских организаций уже завершила первую предвыборную миссию по наблюдению за выборами, опубликовав соответствующий отчет с рекомендациями.В отчете содержится несколько рекомендаций относительно ЦИК. В частности это:Рекомендация №1 Организация рекомендует ЦИК активизировать усилия по преодолению сомнений о тайне голосования, работать со всеми политическими партиями и гражданским обществом, чтобы убедить население, что тайна их голосования защищена. Кроме того, тайна голосования является одним из главных вопросов информационной кампании избирательной администрации, подчеркнули в ЦИК. Рекомендация №2 Принимая во внимание опыт других стран, организация рекомендует ЦИК рассмотреть возможность тестирования избирательных технологий в национальном масштабе, которое будет проходить в условиях, типичных для дня выборов. Как отмечено в заявлении, ЦИК начала внедрять электронные технологии в избирательный процесс с 2018 года. До 2024 года было проведено восемь (промежуточных/внеочередных) выборов с использованием электронных технологий в пилотном режиме. Только в 2023 году по всей стране провели более 1,7 тысячи информационных встреч, в рамках которых информацию получили до 150 тысяч избирателей. В общей сложности до 2024 года об использовании электронных избирательных технологий было проинформировано до 300 тысяч избирателей. Из них до 122 тысяч избирателей приняли участие в выборах с использованием новых технологий. Как отметили в ЦИК, в этом году информационная кампания продолжается еще интенсивнее. Рекомендация №3 Организация рекомендует ЦИК обеспечить полноценное участие в выборах представителей меньшинств, особенно этнических меньшинств и людей с ограниченными возможностями.Для участия в голосовании для незрячих лиц обеспечен рамочный бланк для заполнения избирательного бюллетеня, для близоруких лиц – увеличительная линза, для колясочников – кабина для голосования на адаптированных/доступных избирательных участках, плакат с изображением голосования с QR-кодом, для глухих – на языке жестов, а для незрячих – в аудиоформате. "На веб-сайте ЦИК незрячие люди могут самостоятельно проверить свои данные в списке избирателей, в период выборов глухие люди могут воспользоваться услугами оператора сурдоперевода в контакт-хабе ЦИК", – говорится в заявлении. Оппозиция попытается "убрать" главу ЦИК Грузии – в СМИ просочилась скандальная информация>>Что касается этнических меньшинств, то в период выборов у них есть возможность проверить свои данные в едином списке избирателей, а также воспользоваться услугами оператора контакт-хаба на азербайджанском и армянском языках. На этих языках также доступны единый список избирателей, бюллетень для голосования и процедура заполнения бюллетеня.По информации ЦИК, недавно в сотрудничестве с Международным фондом избирательных систем (IFES) был подготовлен видеоролик об услугах для лиц с ОВЗ. Видеоролик также был переведен на языки этнических меньшинств. Рекомендация №4 Организация также рекомендует ЦИК и министерству иностранных дел Грузии провести более прозрачный процесс создания избирательных участков за рубежом и, по возможности, обеспечить реализацию избирательного права граждан Грузии, проживающих за рубежом. В избирательной администрации также отметили, что ЦИК продолжит консультации с вовлеченными сторонами, чтобы гарантировать отсутствие вопросов по поводу выполнения рекомендаций. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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