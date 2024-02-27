https://sputnik-georgia.ru/20240227/sibirskaya-yazva-v-gruzii---vladeltsam-pogibshego-skota-vyplatyat-kompensatsiyu-286589311.html

Сибирская язва в Грузии – владельцам погибшего скота выплатят компенсацию

Сибирская язва в Грузии – владельцам погибшего скота выплатят компенсацию

Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее не только домашних и диких животных, но человека 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T15:03+0400

2024-02-27T15:03+0400

2024-02-27T15:16+0400

новости

грузия

общество

национальное агентство продовольствия грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266358246_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ed7afc266efedfe475cea074df92dec1.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Фермеры получат денежную компенсацию от государства в случае падежа рогатого скота от сибирской язвы, сообщили в пресс-службе Национального агентства продовольствия Грузии. Правило определения количества и выплаты компенсации задействовано с 1 января 2024 года (постановление правительства Грузии №332). Объем компенсации определяет и выдает комиссия при агентстве продовольствия. Компенсация будет выдана в течение месяца после подтверждения заболевания у животного.Компенсацию смогут получить фермеры, зарегистрировавшие животное в Национальной системе идентификации-регистрации и прослеживаемости животных (NAITS), отмеченные специальной ушной биркой. Компенсацию также смогут получить те лица, которые не отказались от вакцинации и ревакцинации животных в рамках государственной программы. Хозяева животных в случае падежа животного обязаны незамедлительно сообщить об этом Агентству продовольствия. В том случае, если сибирская язва будет подтверждена лабораторно, государство выплатит хозяину животного компенсацию. Созданную в Грузии систему контроля качества мяса внедрили в странах Карибского моря>>. Компенсация не предоставляется, если в рамках госпрограммы (вакцинация против сибирской язвы/ревакцинация) ответственный за животное отказался от его вакцинации и имеется запись, сделанную сотрудником агентства об отказе ответственного лица.Для дополнительной информации заинтересованные лица должны позвонить на горячую линию – 1501. Ежегодно в Грузии прививают до 1 миллиона голов скота от этого заболевания. Внедрение нового правила компенсации стало возможным в рамках проекта национальной системы идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (NAITS), в результате совместной работы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Национального агентства продовольствия и продовольственной и сельскохозяйственной ООН. Финансовую поддержку NAITS оказывают Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и Австрийское агентство по сотрудничеству в целях развития (ADC).Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и прочее) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия и т. д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, национальное агентство продовольствия грузии