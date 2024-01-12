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Созданную в Грузии систему контроля качества мяса внедрили в странах Карибского моря
Созданную в Грузии систему контроля качества мяса внедрили в странах Карибского моря
Проект призван снизить продовольственные риски в стране и повысить производительность животноводства 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T18:03+0400
2024-01-12T18:03+0400
2024-01-12T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Разработанную и реализованную в Грузии программу электронного мониторинга крупного рогатого скота внедрили в пяти странах Карибского моря, сообщает Первый канал со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (FAO). Грузия внедрила обновленную систему NAITS (национальная система идентификации животных) при поддержке Всемирной организации сельского хозяйства и продовольствия (FAO). Ее внедрение началось в Грузии в 2019 году. После того, как пять стран Карибского моря проявили интерес к программе NAITS, эксперты FAO посетили Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гайану, Сент-Люсию и Сент-Винсент и Гренадины. Животноводство в Грузии: новые данные >>Система внедряется еще в двух странах – Северной Македонии и Маврикии. NAITS – это электронная платформа, которая описывает различные данные по идентифицируемым домашним животным в Грузии. Проект призван снизить продовольственные риски в стране и повысить производительность животноводства. В Грузии ожидается рост потребления мяса – исследование Galt & Taggart >>Целью NAITS является содействие улучшению здоровья животных и безопасности продовольствия посредством отслеживания животных и продуктов животноводства. Это помогает фермерам получить доступ к региональным и международным рынкам и удовлетворить импортные потребности рынка ЕС. Создание системы контроля за происхождением мяса в Грузии является одним из главных условий для экспорта грузинских мясных продуктов в ЕС, с которым у страны действует соглашение о свободной торговле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, fao, сельское хозяйство грузии
новости, грузия, общество, fao, сельское хозяйство грузии
Созданную в Грузии систему контроля качества мяса внедрили в странах Карибского моря
Проект призван снизить продовольственные риски в стране и повысить производительность животноводства
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Разработанную и реализованную в Грузии программу электронного мониторинга крупного рогатого скота внедрили в пяти странах Карибского моря, сообщает Первый канал со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (FAO).
Грузия внедрила обновленную систему NAITS (национальная система идентификации животных) при поддержке Всемирной организации сельского хозяйства и продовольствия (FAO). Ее внедрение началось в Грузии в 2019 году.
После того, как пять стран Карибского моря проявили интерес к программе NAITS, эксперты FAO посетили Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гайану, Сент-Люсию и Сент-Винсент и Гренадины.
Система внедряется еще в двух странах – Северной Македонии и Маврикии.
NAITS – это электронная платформа, которая описывает различные данные по идентифицируемым домашним животным в Грузии. Проект призван снизить продовольственные риски в стране и повысить производительность животноводства.
Целью NAITS является содействие улучшению здоровья животных и безопасности продовольствия посредством отслеживания животных и продуктов животноводства. Это помогает фермерам получить доступ к региональным и международным рынкам и удовлетворить импортные потребности рынка ЕС.
Создание системы контроля за происхождением мяса в Грузии является одним из главных условий для экспорта грузинских мясных продуктов в ЕС, с которым у страны действует соглашение о свободной торговле.