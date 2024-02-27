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https://sputnik-georgia.ru/20240227/sotrudnikov-merii-tsalendzhikhskogo-rayona-na-zapade-gruzii-obvinili-vo-vzyatochnichestve-286610265.html
Сотрудников мэрии Цаленджихского района на западе Грузии обвинили во взяточничестве
Сотрудников мэрии Цаленджихского района на западе Грузии обвинили во взяточничестве
В обмен на выставление на аукцион земельного участка площадью 1 550 кв. м от гражданина потребовали взятку в размере 20 тысяч лари 27.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-27T22:12+0400
2024-02-27T22:23+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинения во взяточничестве двум сотрудником мэрии Цаленджихского района региона Самегрело-Земо-Сванети. По данным следствия, в феврале 2024 года начальник отделения экономики, управления имуществом и статистикой экономической службы мэрии и специалист отдела финансового надзора и бухгалтерского учета финансово-бюджетной службы мэрии за вынесение на аукцион земельного участка площадью 1,6 тысячи квадратных метров попросили взятку в размере 20 тысяч лари (около 7,7 тысячи долларов) и получили ее. Теперь им грозит от 7 до 11 лет лишения за получение взятки группой лиц в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, грузия против коррупции, коррупция, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, грузия против коррупции, коррупция, генеральная прокуратура грузии

Сотрудников мэрии Цаленджихского района на западе Грузии обвинили во взяточничестве

22:12 27.02.2024 (обновлено: 22:23 27.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В обмен на выставление на аукцион земельного участка площадью 1 550 кв. м от гражданина потребовали взятку в размере 20 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинения во взяточничестве двум сотрудником мэрии Цаленджихского района региона Самегрело-Земо-Сванети.
По данным следствия, в феврале 2024 года начальник отделения экономики, управления имуществом и статистикой экономической службы мэрии и специалист отдела финансового надзора и бухгалтерского учета финансово-бюджетной службы мэрии за вынесение на аукцион земельного участка площадью 1,6 тысячи квадратных метров попросили взятку в размере 20 тысяч лари (около 7,7 тысячи долларов) и получили ее.
Теперь им грозит от 7 до 11 лет лишения за получение взятки группой лиц в крупном размере.
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