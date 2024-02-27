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Средний коридор может создать рабочие места – мнение Всемирного банка

Средний коридор может создать рабочие места – мнение Всемирного банка

Средний коридор служил странам Кавказа и помог Казахстану экспортировать большую часть своих товаров в Европу, считают во Всемирном банке 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T15:31+0400

2024-02-27T15:31+0400

2024-02-27T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. "Средний коридор" имеет потенциал создать рабочие места для людей на Кавказе и в Казахстане, заявил журналистам Шомик Мендрати, руководитель транспортного отдела Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии, перед презентацией нового исследования Всемирного банка по освоению потенциала Среднего коридора. В Грузии проходит региональная презентация отчета Всемирного банка – "Торгово-транспортный Средний коридор – отраслевая политика и инвестиции для утроения грузоперевозок и сокращения вдвое времени в пути к 2030 году". В гибридном мероприятии принимают участие члены правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении, а также партнеры по развитию, представители частного и гражданского сектора. "Это увеличило как интенсивность, так и пропускную способность Среднего коридора. Поэтому был курс исследований, ЕБРР провел исследование, мы провели исследование, которое показывает, что нужно сделать, чтобы сделать Средний коридор конкурентоспособным для движения по сухопутному мосту", – отметил Мендрати. Средний коридор Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Участники Среднего коридора работают над ростом пропускной способности – Гурамишвили >>Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, экономика, грузия, всемирный банк, ебрр, казахстан, европа, азербайджан, южно-кавказский транспортный коридор