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В Батуми установили максимально допустимый сбор на контейнеры
В Батуми установили максимально допустимый сбор на контейнеры
Сбором не имеет право облагаться груз, предназначенный для ликвидации стихийного бедствия, последствий аварий или катастроф, а также гуманитарный груз 27.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-27T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Батумское муниципальное собрание (сакребуло) установило сбор в размере 30 лари на каждый контейнер, отправляемый из порта. Это максимальная ставка, допускаемая поправками в закон Грузии "О местных сборах", вступившими в силу с 1 февраля этого города. Согласно поправкам, в законодательстве появился термин "сбор на контейнер", который платит перевозчик товара, в собственности или распоряжении которого есть контейнер, загруженный товаром, который ввезен в порт или который планируется вывезти из порта на территории Грузии. В Грузии планируют ввести плату за контейнеры в морских портах >>Сбором не имеет право облагаться груз, предназначенный для ликвидации стихийного бедствия, последствий аварий или катастроф, а также гуманитарный груз. Кроме того, взимать сбор запрещено на собственность персонала дипредставительств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми, налоги, мэрия батуми
грузия, новости, экономика, батуми, налоги, мэрия батуми
В Батуми установили максимально допустимый сбор на контейнеры
17:15 27.02.2024 (обновлено: 17:33 27.02.2024)
Сбором не имеет право облагаться груз, предназначенный для ликвидации стихийного бедствия, последствий аварий или катастроф, а также гуманитарный груз
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Батумское муниципальное собрание (сакребуло) установило сбор в размере 30 лари на каждый контейнер, отправляемый из порта.
Это максимальная ставка, допускаемая поправками в закон Грузии "О местных сборах", вступившими в силу с 1 февраля этого города.
Согласно поправкам, в законодательстве появился термин "сбор на контейнер", который платит перевозчик товара, в собственности или распоряжении которого есть контейнер, загруженный товаром, который ввезен в порт или который планируется вывезти из порта на территории Грузии.
Сбором не имеет право облагаться груз, предназначенный для ликвидации стихийного бедствия, последствий аварий или катастроф, а также гуманитарный груз. Кроме того, взимать сбор запрещено на собственность персонала дипредставительств.