https://sputnik-georgia.ru/20240227/v-batumi-ustanovili-maksimalno-dopustimyy-sbor-na-konteynery-286594486.html

В Батуми установили максимально допустимый сбор на контейнеры

В Батуми установили максимально допустимый сбор на контейнеры

Сбором не имеет право облагаться груз, предназначенный для ликвидации стихийного бедствия, последствий аварий или катастроф, а также гуманитарный груз 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T17:15+0400

2024-02-27T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Батумское муниципальное собрание (сакребуло) установило сбор в размере 30 лари на каждый контейнер, отправляемый из порта. Это максимальная ставка, допускаемая поправками в закон Грузии "О местных сборах", вступившими в силу с 1 февраля этого города. Согласно поправкам, в законодательстве появился термин "сбор на контейнер", который платит перевозчик товара, в собственности или распоряжении которого есть контейнер, загруженный товаром, который ввезен в порт или который планируется вывезти из порта на территории Грузии. В Грузии планируют ввести плату за контейнеры в морских портах >>Сбором не имеет право облагаться груз, предназначенный для ликвидации стихийного бедствия, последствий аварий или катастроф, а также гуманитарный груз. Кроме того, взимать сбор запрещено на собственность персонала дипредставительств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, батуми, налоги, мэрия батуми