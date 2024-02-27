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Вынужденно перемещенные женщины Грузии за мирное урегулирование конфликта – исследование

Вынужденно перемещенные женщины Грузии за мирное урегулирование конфликта – исследование

Женская организация ООН впервые в Грузии провела исследование отношения вынужденно перемещенных женщин о путях разрешения конфликтов, примирения и мира 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T10:02+0400

2024-02-27T10:02+0400

2024-02-27T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Большинство вынужденно перемещенных женщин в Грузии считают, что конфликт с Абхазией и Южной Осетией должен быть решен мирным путем, выступая за примирение с абхазским и южноосетинским населением, говорится в результатах исследования Женской организации ООН. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. Женская организация ООН впервые в Грузии провела исследование отношения вынужденно перемещенных женщин о путях разрешения конфликтов, примирения и мира. "Женщины, участвовавшие в исследовании, считают, что дружба между молодежью, в том числе молодыми женщинами (55%), и упрощение дорожного движения на территории Абхазии и Южной Осетии (53%) помогут разрешить конфликты мирным путем", – сообщает организация. В организации отмечают, что вынужденно перемещенные женщины, особенно молодежь, выражают интерес к участию в деятельности, необходимой для мирного разрешения конфликта, к участию в грузино-абхазском или грузино-осетинском диалоге. Власти Грузии привержены мирному пути объединения страны – премьер >>Также, по их словам, у вынужденно перемещенных женщин есть уникальный опыт и вызовы, из-за чего необходимо учитывать их взгляды для эффективной политики, связанной с разрешением конфликта и строительством мира. По информации организации, среди 228 951 вынужденного переселенца, проживающего на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, 100 628 являются женщинами, хотя их равное, полное и эффективное участие в процессах мира, безопасности и примирения остается вызовом. Исследование впервые провели в Грузии при поддержке Женской организации ООН, а презентация его результатов состоится 27 февраля. "ООН-женщины" является подразделением ООН, занимающимся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Организация "ООН-женщины", которая является мировым лидером среди женщин и девочек, была создана для ускорения прогресса в удовлетворении их потребностей во всем мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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