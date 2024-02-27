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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на западе Турции

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на западе Турции

Толчки ощущались не только в провинции, где был очаг землетрясения, но и в Стамбуле 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на западе Турции, в провинции Чанаккале, сообщений о разрушениях не поступало, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчок магнитудой 4,6 произошел около 16:09 по местному времени (17:09 по тбс), очаг залегал возле деревни Бейпинар на глубине около 7 километров. По данным газеты Sabah, толчки ощущались также в провинциях Текирдаг и Стамбул.Сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 4,5. О разрушениях пока не сообщалось, заявил в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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