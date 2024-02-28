https://sputnik-georgia.ru/20240228/alyans-kontrolya-tabaka-za-standartnye-upakovki-sigaret--chto-trebuyut-protivniki-kureniya-286612963.html

Альянс контроля табака за стандартные упаковки сигарет – что требуют противники курения

Альянс контроля табака за стандартные упаковки сигарет – что требуют противники курения

НПО ожидает, что парламент Грузии при рассмотрении инициатив будет действовать из мотива заботы об обществе 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T09:01+0400

2024-02-28T09:01+0400

2024-02-28T09:04+0400

грузия

новости

общество

нпо "альянс контроля табака"

закон "о контроле табака"

антитабачная политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/85/247648586_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_68181340a212801504db74c80c10e177.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Неправительственная организация "Альянс контроля табака" собирается внести в парламент проект о запрете английских надписей на стандартных упаковках и против ярких коробок для стиков электронных сигарет.Парламент Грузии в декабре прошлого года принял поправки в закон "О контроле табака", согласно которым реализовать табачную продукцию в упаковках старого образца можно будет до 1 апреля 2025 года, а не до 31 июля 2024 года. При этом по решению законодательного органа стандартизация не коснется стиков для электронных сигарет, а на самих пачках сохранятся английские названия. "Альянс контроля табака" назвал это решение победой лобби табачных компаний. НПО ожидает, что парламент Грузии при рассмотрении инициатив будет действовать из мотива заботы об обществе. Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда, адрес и телефон производителя, а также страна производства. При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и должно быть расположено только в двух местах на пачке. Также на пачке будет указание количества сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке. Альянс контроля табака бьет тревогу из-за решения парламента Грузии >>Все пачки будут картонными или бумажными, темного цвета, ровными, без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебристого цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет. Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет. Сигареты же будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, нпо "альянс контроля табака", закон "о контроле табака", антитабачная политика