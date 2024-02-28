https://sputnik-georgia.ru/20240228/azerbaydzhan-ne-planiruet-napadenie-na-armeniyu--aliev-286625166.html

Азербайджан не планирует нападение на Армению – Алиев

Азербайджан не планирует нападение на Армению – Алиев

Sputnik Грузия

Ранее Жозеп Боррель предупредил Азербайджан о "суровых последствиях" в случае нарушения территориальной целостности Армении 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T17:45+0400

2024-02-28T17:45+0400

2024-02-28T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Азербайджан не планирует нападение на Армению, это инсинуации президента Франции Эмманюэля Макрона, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.В ноябре 2023 года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил Азербайджан о "суровых последствиях" в случае нарушения территориальной целостности Армении."Во-первых, откуда у Борреля информация о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина Макрона", – сказал Алиев, слова которого приводит государственное агентство АзерТАдж. Он отметил, что все это является частью антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, в мире, азербайджан, армения, франция, ильхам алиев, жозеп боррель, евросоюз