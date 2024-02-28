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Без самолета в США не полететь: вице-премьер Грузии ответил главе Air Georgia

Без самолета в США не полететь: вице-премьер Грузии ответил главе Air Georgia

Sputnik Грузия

Основатель Air Georgia Георгий Кодуа в разное время работал в разных авиакомпаниях, которые потеряли право на деятельность из-за невыполнения обязательств 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Основатель авиакомпании Air Georgia Георгий Кодуа лжет, когда говорит, что правительство мешает ему начать прямые полеты в США, так как у перевозчика нет ни одного самолета, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. У Air Georgia был один единственный самолет, который сама компания попросила изъять из государственного реестра гражданских воздушных судов. В результате, согласно закону, компания потеряла право на деятельность. "Это автоматически прекращается законом. Так что это абсолютная спекуляция, что мы каким-то образом помешали и не заинтересованы", – сказал Давиташвили. Он отметил, что с американскими партнерами часто обсуждается вопрос о еще большем поощрении экономических отношений между Грузией и США, включая сотрудничество в сфере транспорта, в том числе прямое авиасообщение. По словам Давиташвили, Кодуа в разное время работал в разных авиакомпаниях, которые потеряли право на деятельность из-за невыполнения обязательств, и в последнем случае произошло тоже самое. Air Georgia была основана в 2019 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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