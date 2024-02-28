https://sputnik-georgia.ru/20240228/borba-s-vyrubkoy-lesov-v-gruzii-na-zapade-strany-opechatali-nezakonnuyu-lesopilku-286624322.html

Борьба с вырубкой лесов в Грузии: на западе страны опечатали незаконную лесопилку

Борьба с вырубкой лесов в Грузии: на западе страны опечатали незаконную лесопилку

Sputnik Грузия

Власти Грузии продолжают бороться с незаконной вырубкой деревьев 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T17:17+0400

2024-02-28T17:17+0400

2024-02-28T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сотрудники Лесной службы Грузии выявили и опечатали незаконную лесопилку в регионе Гурия на западе страны, сообщается на странице ведомства в соцсети. Незаконная лесопилка была выявлена в селе Суреби Чохатаурского района. Инспекторы также нашли незаконно добытый лесоматериал. Исходя из того, что дело содержит признаки уголовного кодекса, материалы дела направлены МВД для дальнейшего реагирования.В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это. Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "Деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли. Что стало причиной трагедии в Шови? Заключение швейцарских экспертов развеяло мифы>>"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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