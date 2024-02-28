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Грузинские фигуристы завоевали малую золотую медаль на чемпионате мира

Грузинские фигуристы завоевали малую золотую медаль на чемпионате мира

Sputnik Грузия

Чемпионат мира 2024 по фигурному катанию среди юниоров проходит в Тайбэе 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T18:49+0400

2024-02-28T18:49+0400

2024-02-28T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Пара грузинских фигуристов Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевала малую золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в тайваньской столице Тайбэй, говорится в сообщении министерства спорта и культуры Грузии.Чемпионат мира 2024 по фигурному катанию среди юниоров проходит с 28 февраля по 3 марта. Берулава и Метелкина показали лучший результат сезона, получив за прокат в короткой программе 71,53 балла. На второе место вышла американская пара Оливия Флорес и Люк Ван (62,33 балла), а на третье – пара из Канады Мартина Ариано Кент и Чарли Лалиберте Лоран (55,67 балла). Кроме того, Берулава и Метелкина выступят на чемпионате и 29 февраля, уже в свободной программе. На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров сборную Грузии также представляют Инга Гургенидзе и Константин Супаташвили, а в спортивных танцах – Мария Алиева и Егор Баршак.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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