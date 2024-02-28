https://sputnik-georgia.ru/20240228/gruzinskie-figuristy-zavoevali-maluyu-zolotuyu-medal-na-chempionate-mira-286626419.html
Грузинские фигуристы завоевали малую золотую медаль на чемпионате мира
Грузинские фигуристы завоевали малую золотую медаль на чемпионате мира
Sputnik Грузия
Чемпионат мира 2024 по фигурному катанию среди юниоров проходит в Тайбэе 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T18:49+0400
2024-02-28T18:49+0400
2024-02-28T18:49+0400
спорт
новости
фигурное катание
грузия
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1c/286626245_0:134:2048:1286_1920x0_80_0_0_40548fd7ed1966f6e16f2d4220f04b04.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Пара грузинских фигуристов Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевала малую золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в тайваньской столице Тайбэй, говорится в сообщении министерства спорта и культуры Грузии.Чемпионат мира 2024 по фигурному катанию среди юниоров проходит с 28 февраля по 3 марта. Берулава и Метелкина показали лучший результат сезона, получив за прокат в короткой программе 71,53 балла. На второе место вышла американская пара Оливия Флорес и Люк Ван (62,33 балла), а на третье – пара из Канады Мартина Ариано Кент и Чарли Лалиберте Лоран (55,67 балла). Кроме того, Берулава и Метелкина выступят на чемпионате и 29 февраля, уже в свободной программе. На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров сборную Грузии также представляют Инга Гургенидзе и Константин Супаташвили, а в спортивных танцах – Мария Алиева и Егор Баршак.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1c/286626245_78:0:1971:1420_1920x0_80_0_0_b400a6bc1dc04137916e992f6745b540.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, фигурное катание, грузия, в мире
спорт, новости, фигурное катание, грузия, в мире
Грузинские фигуристы завоевали малую золотую медаль на чемпионате мира
Чемпионат мира 2024 по фигурному катанию среди юниоров проходит в Тайбэе
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Пара грузинских фигуристов Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевала малую золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в тайваньской столице Тайбэй, говорится в сообщении министерства спорта и культуры Грузии.
Чемпионат мира 2024 по фигурному катанию среди юниоров проходит с 28 февраля по 3 марта.
Берулава и Метелкина показали лучший результат сезона, получив за прокат в короткой программе 71,53 балла.
На второе место вышла американская пара Оливия Флорес и Люк Ван (62,33 балла), а на третье – пара из Канады Мартина Ариано Кент и Чарли Лалиберте Лоран (55,67 балла).
Кроме того, Берулава и Метелкина выступят на чемпионате и 29 февраля, уже в свободной программе.
На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров сборную Грузии также представляют Инга Гургенидзе и Константин Супаташвили, а в спортивных танцах – Мария Алиева и Егор Баршак.