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Грузия верна формату Женевских переговоров – спикер парламента

Грузия верна формату Женевских переговоров – спикер парламента

Sputnik Грузия

На сегодняшний день Женевские переговоры – это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T22:35+0400

2024-02-28T22:35+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Грузия за сохранение формата Женевских переговоров, который был создан после войны августа 2008 года, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее представители де-факто властей Абхазии заявили, что "Москва хочет перенести женевские дискуссии в другое место, возможно, в Минск или Баку". Российские власти не делали комментария по этому вопросу. В Женевских переговорах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и юго-осетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, абхазия, тбилиси, минск, шалва папуашвили, оон, обсе