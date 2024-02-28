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Грузия верна формату Женевских переговоров – спикер парламента
Грузия верна формату Женевских переговоров – спикер парламента
Sputnik Грузия
На сегодняшний день Женевские переговоры – это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией 28.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Грузия за сохранение формата Женевских переговоров, который был создан после войны августа 2008 года, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее представители де-факто властей Абхазии заявили, что "Москва хочет перенести женевские дискуссии в другое место, возможно, в Минск или Баку". Российские власти не делали комментария по этому вопросу. В Женевских переговорах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и юго-осетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, новости, грузия, абхазия, тбилиси, минск, шалва папуашвили, оон, обсе
политика, новости, грузия, абхазия, тбилиси, минск, шалва папуашвили, оон, обсе

Грузия верна формату Женевских переговоров – спикер парламента

22:35 28.02.2024
© Parliament of GeorgiaПредседатель парламента Грузии Шалва Папуашвили
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2024
© Parliament of Georgia
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На сегодняшний день Женевские переговоры – это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Грузия за сохранение формата Женевских переговоров, который был создан после войны августа 2008 года, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ранее представители де-факто властей Абхазии заявили, что "Москва хочет перенести женевские дискуссии в другое место, возможно, в Минск или Баку". Российские власти не делали комментария по этому вопросу.

"Это грузино-российский формат, который был создан после войны 2008 года. И мы верны этому формату. Я не знаю, что за цель у этих заявлений, но мы верны формату", – сказал Папуашвили.

В Женевских переговорах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и юго-осетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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