https://sputnik-georgia.ru/20240228/molodoy-muzhchina-ubil-20-letnyuyu-vozlyublennuyu-v-tbilisi-286622320.html

Молодой мужчина убил 20-летнюю возлюбленную в Тбилиси

Молодой мужчина убил 20-летнюю возлюбленную в Тбилиси

Sputnik Грузия

Предполагаемый преступник скрылся с места происшествия 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T14:54+0400

2024-02-28T14:54+0400

2024-02-28T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Молодой мужчина убил 20-летнюю возлюбленную в районе Лило на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".По предварительной информации, девушка погибла от ножевых ранений, а ее тело было выброшено в канаву.В настоящее время на месте происшествия работают эксперты-криминалисты.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Предполагаемый преступник пока не задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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