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Молодой мужчина убил 20-летнюю возлюбленную в Тбилиси
Молодой мужчина убил 20-летнюю возлюбленную в Тбилиси
Sputnik Грузия
Предполагаемый преступник скрылся с места происшествия 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T14:54+0400
2024-02-28T14:54+0400
2024-02-28T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Молодой мужчина убил 20-летнюю возлюбленную в районе Лило на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".По предварительной информации, девушка погибла от ножевых ранений, а ее тело было выброшено в канаву.В настоящее время на месте происшествия работают эксперты-криминалисты.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Предполагаемый преступник пока не задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, лило, преступность в грузии, убийство
происшествия, новости, грузия, тбилиси, лило, преступность в грузии, убийство
Молодой мужчина убил 20-летнюю возлюбленную в Тбилиси
Предполагаемый преступник скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Молодой мужчина убил 20-летнюю возлюбленную в районе Лило на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".
По предварительной информации, девушка погибла от ножевых ранений, а ее тело было выброшено в канаву.
В настоящее время на месте происшествия работают эксперты-криминалисты.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Предполагаемый преступник пока не задержан.