https://sputnik-georgia.ru/20240228/pochemu-gruzinskomu-aviaperevozchiku-ne-razreshili-letat-v-ssha-286623757.html
Почему грузинскому авиаперевозчику не разрешили летать в США?
Почему грузинскому авиаперевозчику не разрешили летать в США?
Sputnik Грузия
У Air Georgia был один единственный самолет, который сама компания попросила изъять из государственного реестра гражданских воздушных судов 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T16:03+0400
2024-02-28T16:03+0400
2024-02-28T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Трехлетний бизнес-план, предоставленный авиакомпанией Air Georgia Агентству гражданской авиации Грузии, не включал полеты в США, сообщила телекомпания "Имеди" со ссылкой на замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили.Квривишвили назвала ложью утверждения основателя Air Georgia Георгия Кодуа о том, что правительство Грузии препятствует началу прямых полетов авиакомпании в США. У Air Georgia был один единственный самолет (Airbus 330-343), который сама компания попросила изъять из государственного реестра гражданских воздушных судов. В результате Агентство гражданской авиации в декабре 2022 года аннулировало сертификат эксплуатанта воздушного судна и удостоверение воздушной перевозки Air Georgia, пояснила Квривишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, сша, мариам квривишвили, агентство гражданской авиации
грузия, экономика, новости, сша, мариам квривишвили, агентство гражданской авиации
Почему грузинскому авиаперевозчику не разрешили летать в США?
У Air Georgia был один единственный самолет, который сама компания попросила изъять из государственного реестра гражданских воздушных судов
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Трехлетний бизнес-план, предоставленный авиакомпанией Air Georgia Агентству гражданской авиации Грузии, не включал полеты в США, сообщила телекомпания "Имеди" со ссылкой на замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили.
Квривишвили назвала ложью утверждения основателя Air Georgia Георгия Кодуа о том, что правительство Грузии препятствует началу прямых полетов авиакомпании в США.
У Air Georgia был один единственный самолет (Airbus 330-343), который сама компания попросила изъять из государственного реестра гражданских воздушных судов. В результате Агентство гражданской авиации в декабре 2022 года аннулировало сертификат эксплуатанта воздушного судна и удостоверение воздушной перевозки Air Georgia, пояснила Квривишвили.