https://sputnik-georgia.ru/20240228/posol-ssha-podcherknula-otsutstvie-v-gruzinskom-yazyke-muzhskogo-i-zhenskogo-roda-286628754.html

Посол США подчеркнула отсутствие в грузинском языке мужского и женского рода

Посол США подчеркнула отсутствие в грузинском языке мужского и женского рода

Sputnik Грузия

Призыв Энтони Блинкена к своим сотрудникам использовать гендерно-нейтральные термины прокомментировал даже глава парламента Грузии 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T21:35+0400

2024-02-28T21:35+0400

2024-02-28T21:58+0400

грузия

новости

сша

шалва папуашвили

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0f/284243047_0:126:2048:1278_1920x0_80_0_0_6b61d179334d17a60be5b02eef070b9c.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Документ с призывом к сотрудникам Госдепа США использовать гендерно-нейтральные термины не касается Грузии, сказала американский посол Робби Данниган после поднявшегося ажиотажа, и при этом напомнила, что в грузинском языке нет гендерных различий в местоимениях. Госсекретарь США Энтони Блинкен во внутренней записке призвал своих сотрудников отказаться от таких слов, как, к примеру, "мама" и "папа" и использовать слово "родитель". При этом посол отметила, что все должны использовать язык, уважающий других."Каждая страна имеет право устанавливать свои собственные языковые стандарты, решать использовать или нет пол в обращениях и т. д. И там много дискуссий и недовольства по этому поводу", – сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он отметил важность сохранения ценности гендера. "Важно, чтобы наше общество имело четкую позицию по этому поводу, чтобы не началось постепенного поступления грантов для поощрения в Грузии акцентов на гендерной дифференциации. Идея в данном случае заключается в том, что гендер должен потерять свою ценность", – заявил Папуашвили. Почему посольства финансируют пропаганду ЛГБТ* в Грузии? Депутат просит разъяснений>>Сегодня над этой темой можно смеяться, но в этом нет ничего смешного, добавил он. "Важно, чтобы неправительственные организации имели четкую позицию по этому поводу, потому что, как показывает опыт, именно через них подобные нарративы привносятся в грузинский дискурс", – сказал Папуашвили.Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся в Грузии движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций, и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. В Конституции страны четко прописано, что брак возможен только между женщиной и мужчиной.* признано в России экстремистским движением и запрещеноПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, сша, шалва папуашвили, политика