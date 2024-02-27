https://sputnik-georgia.ru/20240227/pochemu-posolstva-finansiruyut-propagandu-lgbt-v-gruzii-deputat-prosit-razyasneniy-286587702.html

Почему посольства финансируют пропаганду ЛГБТ* в Грузии? Депутат просит разъяснений

Почему посольства финансируют пропаганду ЛГБТ* в Грузии? Депутат просит разъяснений

Презентация книги вызвала ажиотаж в грузинском обществе 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T14:38+0400

2024-02-27T14:38+0400

2024-02-27T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Посольства и международные организации продолжают финансировать пропаганду ЛГБТ* в Грузии, несмотря на то, что по меньшей мере для 90% населения страны это неприемлемо, заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили в связи с запланированной презентацией новой книги под названием "Цвет неба, или Квир-история в грузинском искусстве"."Цвет неба" (ცის ფერი – груз.) в слитном написании на грузинском языке означает "голубой". По словам Мачарашвили, из обложки и названия книги можно легко понять, какова цель авторов и, самое главное, спонсоров этой книги, среди которых посольство Нидерландов, посольство Швейцарии и Программа развития ООН (UNDP). Как отметил депутат, мы имеем дело с дезинформацией. По словам депутата, в данном случае обществу говорят, что пропаганда ЛГБТ – это естественное явление, и что Грузия не должна отставать от этого якобы европейского и якобы цивилизованного достижения."Мы вновь имеем дело с дезинформацией, потому что организаторы презентации с радостью сообщают, что якобы в грузинском искусстве есть много примеров пропаганды ЛГБТ, что, конечно, не соответствует действительности. Но ведь цель дезинформации и есть – выдать ложь за правду", – отметил Мачарашвили. По словам депутата, все это, к сожалению, поощряет приказ госсекретаря США Энтони Блинкена. Речь идет об инструкции Блинкена своим сотрудникам, согласно которой американским дипломатам не рекомендуется употреблять "проблемные" слова "мать", "отец", "муж" и "жена". Для властей Грузии неприемлема ЛГБТ*-пропаганда – Мдинарадзе>>Как указал в записке Блинкен, гендер человека является социальным конструктом и не всегда совпадает с определенным при рождении полом, поэтому использование гендерно-нейтральных формулировок позволит "продемонстрировать уважение и избежать недоразумений". "Они хотят вырастить такое поколение, и такое будущее они хотят в Грузии. Следует отметить, что никто из оппозиции или представителей неправительственного сектора не прокомментировал приказ госсекретаря США и участие детей в ЛГБТ-прайде, что говорит об их колониальной и рабской психологии: раз в Америке сказали, значит что так нужно", – отметил депутат. Ранее в понедельник в центре внимания оказались альтернативный грузинский стенд на Берлинском кинофестивале и фильм "Перекресток" продюсерской компании дочери лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе Анны. Картина получила специальную премию на Берлинском кинофестивале – "Тедди", которую вручают лучшим фильмам о проблемах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В правящей партии заявили, что для властей Грузии неприемлема пропаганда ЛГБТ. Как отметил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, Грузия, ее власти, любой ее правитель должны обеспечить защиту своего общества, будущего поколения. В декабре 2023 года лидер партии "Лело" объявил о создании "Фонда Хазарадзе для культуры", донором которого будет его семья. Как пояснил Хазарадзе, фонд будет финансировать проекты, которые послужат свободе культуры и искусства. * признано в России экстремистским движением и запрещеноПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, нидерланды, гурам мачарашвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия