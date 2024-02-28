https://sputnik-georgia.ru/20240228/rossiyane-ne-smogut-golosovat-na-vyborakh-prezidenta-rossii-v-gruzii-286622711.html
Россияне не смогут голосовать на выборах президента России в Грузии
Россияне не смогут голосовать на выборах президента России в Грузии
Sputnik Грузия
Выборы президента России будут проходить три дня – с 15 по 17 марта 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T15:22+0400
2024-02-28T15:22+0400
2024-02-28T15:42+0400
политика
грузия
новости
владимир путин
москва
выборы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23261/41/232614145_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_57c7d5540af7d38f3fdf323628a99c05.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Избирательные участки на выборах президента России не могут быть открыты в Грузии в связи с отсутствием дипломатических отношений между странами, говорится в сообщении Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Грузии, смогут проголосовать, к примеру, в Армении и Турции. Это ближайшие избирательные участки. Избирательные участки 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени) будут открыты в Посольстве России в Ереване, Генеральном консульстве России в Гюмри, а также в Генеральном консульстве России в Трабзоне. Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23261/41/232614145_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_d6a7d195f69b5f8cbd6979728357fa43.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, владимир путин, москва, выборы
политика, грузия, новости, владимир путин, москва, выборы
Россияне не смогут голосовать на выборах президента России в Грузии
15:22 28.02.2024 (обновлено: 15:42 28.02.2024)
Выборы президента России будут проходить три дня – с 15 по 17 марта
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Избирательные участки на выборах президента России не могут быть открыты в Грузии в связи с отсутствием дипломатических отношений между странами, говорится в сообщении Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"В условиях отсутствия дипломатических отношений между нашими странами обеспечить создание и полноценное функционирование в Грузии избирательных участков по выборам Президента Российской Федерации или депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации не представляется возможным", – говорится в сообщении.
Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Грузии, смогут проголосовать, к примеру, в Армении и Турции. Это ближайшие избирательные участки.
Избирательные участки 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени) будут открыты в Посольстве России в Ереване, Генеральном консульстве России в Гюмри, а также в Генеральном консульстве России в Трабзоне.
Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.