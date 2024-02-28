https://sputnik-georgia.ru/20240228/rossiyane-ne-smogut-golosovat-na-vyborakh-prezidenta-rossii-v-gruzii-286622711.html

Россияне не смогут голосовать на выборах президента России в Грузии

Россияне не смогут голосовать на выборах президента России в Грузии

Sputnik Грузия

Выборы президента России будут проходить три дня – с 15 по 17 марта 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Избирательные участки на выборах президента России не могут быть открыты в Грузии в связи с отсутствием дипломатических отношений между странами, говорится в сообщении Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Грузии, смогут проголосовать, к примеру, в Армении и Турции. Это ближайшие избирательные участки. Избирательные участки 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени) будут открыты в Посольстве России в Ереване, Генеральном консульстве России в Гюмри, а также в Генеральном консульстве России в Трабзоне. Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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