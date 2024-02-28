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Суд в Москве заочно арестовал главаря "грузинского легиона" на Украине
Суд в Москве заочно арестовал главаря "грузинского легиона" на Украине
Sputnik Грузия
Российские власти объявили Мамулашвили в федеральный и международный розыск 28.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили заочно арестован по делу о возбуждении ненависти или вражды, сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд в Москве.В отношении грузина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.В суде уточнили, что мужчине вменяется возбуждение ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего, он объявлен в федеральный и международный розыск.Ранее Следственный комитет России заочно привлек к уголовной ответственности Мамулашвили. По данным следствия, в 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Суд в Москве заочно арестовал главаря "грузинского легиона" на Украине
13:29 28.02.2024 (обновлено: 14:03 28.02.2024)
Российские власти объявили Мамулашвили в федеральный и международный розыск
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили заочно арестован по делу о возбуждении ненависти или вражды, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Басманный суд в Москве.
В отношении грузина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
В суде уточнили, что мужчине вменяется возбуждение ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего, он объявлен в федеральный и международный розыск.
Ранее Следственный комитет России заочно привлек к уголовной ответственности Мамулашвили. По данным следствия, в 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.