https://sputnik-georgia.ru/20240228/sud-v-moskve-zaochno-arestoval-glavarya-gruzinskogo-legiona-na-ukraine-286619858.html

Суд в Москве заочно арестовал главаря "грузинского легиона" на Украине

Суд в Москве заочно арестовал главаря "грузинского легиона" на Украине

Sputnik Грузия

Российские власти объявили Мамулашвили в федеральный и международный розыск 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T13:29+0400

2024-02-28T13:29+0400

2024-02-28T14:03+0400

новости

грузия

происшествия

донбасс

тбилиси

москва

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991213_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_97b76421de82f4956888053c8d063a39.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили заочно арестован по делу о возбуждении ненависти или вражды, сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд в Москве.В отношении грузина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.В суде уточнили, что мужчине вменяется возбуждение ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего, он объявлен в федеральный и международный розыск.Ранее Следственный комитет России заочно привлек к уголовной ответственности Мамулашвили. По данным следствия, в 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

донбасс

тбилиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, донбасс, тбилиси, москва