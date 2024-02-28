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Убийство брата в Аджарии – суд вынес приговор
Убийство брата в Аджарии – суд вынес приговор
Sputnik Грузия
Следствие установило, что убийству предшествовала ссора между братьями 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T19:31+0400
2024-02-28T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Батумский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве брата к 16 годам лишения свободы, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Преступление произошло в селе Кибе Хелвачаурского района Аджарской АР 2 июня 2023 года. Следствие установило, что убийству предшествовала ссора между братьями. Мужчина застрелил брата из ружья. Убийство члена семьи в Грузии является отягчающим обстоятельством. Все время после задержания и до приговора обвиняемый находился в заключении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, аджария, убийство
Убийство брата в Аджарии – суд вынес приговор
19:31 28.02.2024 (обновлено: 19:44 28.02.2024)
Следствие установило, что убийству предшествовала ссора между братьями
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Батумский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве брата к 16 годам лишения свободы, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Преступление произошло в селе Кибе Хелвачаурского района Аджарской АР 2 июня 2023 года.
Следствие установило, что убийству предшествовала ссора между братьями. Мужчина застрелил брата из ружья.
Убийство члена семьи в Грузии является отягчающим обстоятельством.
Все время после задержания и до приговора обвиняемый находился в заключении.