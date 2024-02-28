https://sputnik-georgia.ru/20240228/ubiystvo-brata-v-adzharii--sud-vynes-prigovor-286626782.html

Убийство брата в Аджарии – суд вынес приговор

Убийство брата в Аджарии – суд вынес приговор

Sputnik Грузия

Следствие установило, что убийству предшествовала ссора между братьями 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T19:31+0400

2024-02-28T19:31+0400

2024-02-28T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Батумский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве брата к 16 годам лишения свободы, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Преступление произошло в селе Кибе Хелвачаурского района Аджарской АР 2 июня 2023 года. Следствие установило, что убийству предшествовала ссора между братьями. Мужчина застрелил брата из ружья. Убийство члена семьи в Грузии является отягчающим обстоятельством. Все время после задержания и до приговора обвиняемый находился в заключении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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