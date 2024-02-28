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В Грузии упрощены правила регистрации и эксплуатации сверхлегких самолетов
В Грузии упрощены правила регистрации и эксплуатации сверхлегких самолетов
С1 февраля производство, регистрация, эксплуатация сверхлегких самолетов в Грузии и получение лицензии пилота воздушного судна станут возможными на гораздо... 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T10:02+0400
2024-02-28T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии утвердило правила "Идентификации производителя сверхлегких самолетов", "Регистрации и эксплуатации сверхлегких самолетов" и "Выдачи свидетельства пилота сверхлегких самолетов". По данным агентства, с 1 февраля производство, регистрация, эксплуатация сверхлегких самолетов в Грузии и получение лицензии пилота воздушного судна станут возможными на гораздо более простых условиях, что будет способствовать развитию упомянутого направления гражданской авиации. Согласно новому правилу, с 1 февраля можно подтверждать соответствие установленному стандарту (действующим техническим условиям) на основании декларации производителя, что облегчает получение заинтересованными в регистрации необходимых документов. "Правила регистрации и эксплуатации сверхлегких самолетов" устанавливают требования к сверхлегким самолетам и определяют правила и условия их идентификации, регистрации, модификации и эксплуатации. С принятием правила с 1 февраля упростился процесс регистрации и летной годности сверхлегких самолетов. Азербайджанка из Грузии стала пилотом крупнейшей американской авиакомпании >>"Правила выдачи свидетельства пилота сверхлегкого самолета" же устанавливают программы подготовки пилота и инструктора сверхлегкого самолета, условия оценки их знаний, требования к выдаче свидетельства и квалификации пилота, продлению/продлению срока действия свидетельства пилота сверхлегкого самолета, срок действия квалификации. С принятием правила были установлены упрощенные требования для получения и сохранения лицензии пилота. В частности, с первого февраля пилотам-инструкторам сверхлегких самолетов предоставлена возможность самостоятельно обучать претендентов на получение лицензии пилота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, агентство гражданской авиации
грузия, новости, общество, агентство гражданской авиации
В Грузии упрощены правила регистрации и эксплуатации сверхлегких самолетов
10:02 28.02.2024 (обновлено: 10:17 28.02.2024)
С1 февраля производство, регистрация, эксплуатация сверхлегких самолетов в Грузии и получение лицензии пилота воздушного судна станут возможными на гораздо более простых условиях
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии утвердило правила "Идентификации производителя сверхлегких самолетов", "Регистрации и эксплуатации сверхлегких самолетов" и "Выдачи свидетельства пилота сверхлегких самолетов".
По данным агентства, с 1 февраля производство, регистрация, эксплуатация сверхлегких самолетов в Грузии и получение лицензии пилота воздушного судна станут возможными на гораздо более простых условиях, что будет способствовать развитию упомянутого направления гражданской авиации.
В частности, "Правило идентификации изготовителя сверхлегкого самолета" устанавливает требования к идентификации изготовителя указанных самолетов и нормы декларирования соответствия техническим условиям воздушных судов.
Согласно новому правилу, с 1 февраля можно подтверждать соответствие установленному стандарту (действующим техническим условиям) на основании декларации производителя, что облегчает получение заинтересованными в регистрации необходимых документов.
"Правила регистрации и эксплуатации сверхлегких самолетов" устанавливают требования к сверхлегким самолетам и определяют правила и условия их идентификации, регистрации, модификации и эксплуатации.
С принятием правила с 1 февраля упростился процесс регистрации и летной годности сверхлегких самолетов.
"Правила выдачи свидетельства пилота сверхлегкого самолета" же устанавливают программы подготовки пилота и инструктора сверхлегкого самолета, условия оценки их знаний, требования к выдаче свидетельства и квалификации пилота, продлению/продлению срока действия свидетельства пилота сверхлегкого самолета, срок действия квалификации.
С принятием правила были установлены упрощенные требования для получения и сохранения лицензии пилота. В частности, с первого февраля пилотам-инструкторам сверхлегких самолетов предоставлена возможность самостоятельно обучать претендентов на получение лицензии пилота.