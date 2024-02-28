https://sputnik-georgia.ru/20240228/vnimaniyu-taksistov-neaktivirovannye-litsenzii-v-tbilisi-vskore-budut-uprazdneny-286623231.html

Вниманию таксистов! Неактивированные лицензии в Тбилиси вскоре будут упразднены

Вниманию таксистов! Неактивированные лицензии в Тбилиси вскоре будут упразднены

Sputnik Грузия

На сегодняшний день в Тбилиси выдано более 35 тысяч лицензий такси категории "А" 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T16:30+0400

2024-02-28T16:30+0400

2024-02-28T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Неактивированные лицензии на работу такси в Тбилиси будут автоматически упразднены с 1 апреля, и их невозможно будет восстановить, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду.Речь идет о выданных лицензиях такси категории "А". По словам Каладзе, желающие сохранить эту лицензию, могут получить всю необходимую информацию на сайте Агентства развития муниципальных сервисов или на "горячей линии" мэрии Тбилиси. По словам мэра, в целом, на сегодняшний день выдано более 35 тысяч лицензий такси категории "А". Это в два-три раза больше, чем нужно городу, отметил мэр Тбилиси. Из 35 тысяч лицензий активированы до 21 тысячи. "У вас срок до 1 апреля. Неактивированные разрешения 1 апреля автоматически будут упразднены и восстановить их будет невозможно. Соответственно, если хотите сохранить разрешения, активируйте их до 1 апреля", – заявил Каладзе. В марте 2023 года Мэрия Тбилиси приостановила выдачу новых лицензий на такси категории "А". Борьба с пробками в Тбилиси: Каладзе намерен ввести ограничения для большегрузов >>С 1 апреля все те физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получат бессрочное разрешение. Эти разрешения можно будет продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси www.taxi.tbilisi.gov.ge. Согласно новым правилам, такси категории "А" имеют право ездить по выделенным для общественного транспорта линиям. До сих пор лицензия категории "А" выдавалась на год и стоила 100 лари. Бессрочная лицензия будет обходиться в 0,27 лари в сутки (в случае гибридных машин – 0,13 лари). Если разрешение не будет привязано к конкретной машине или владельцу, то его суточная цена составит 3 лари. Реформа такси Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В". Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, каха каладзе, тбилиси, такси