https://sputnik-georgia.ru/20240228/zagryaznenie-chernogo-morya-vlasti-gruzii-oshtrafovali-korabl-pod-flagom-kameruna-286623611.html

Загрязнение Черного моря: власти Грузии оштрафовали корабль под флагом Камеруна

Загрязнение Черного моря: власти Грузии оштрафовали корабль под флагом Камеруна

Sputnik Грузия

Власти Грузии хотят ужесточить наказание за загрязнение Черного моря 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T18:01+0400

2024-02-28T18:01+0400

2024-02-28T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Корабль, плавающий под флагом Камеруна, оштрафован в Грузии за загрязнение Черного моря хозяйственными водами, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора. Стоимость ущерба, нанесенного окружающей среде, составила около 2 тысяч лари (752 доллара). Помимо этого, Потийский суд оштрафовал судно на 65 тысяч лари (около 24 тысяч долларов). Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после выплаты наложенного на него штрафа и суммы ущерба, нанесенного окружающей среде.В Грузии хотят увеличить штраф за загрязнение моря>>По словам главы Департамента природоохранного надзора Левана Джгаркава, выявление и предотвращение фактов загрязнения мора является приоритетом для ведомства. Как отметил Джгаркава, главной целью законодательных изменений является предотвратить загрязнение моря. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, черное море, тбилиси, департамент природоохранного надзора