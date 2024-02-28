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Загрязнение Черного моря: власти Грузии оштрафовали корабль под флагом Камеруна
Загрязнение Черного моря: власти Грузии оштрафовали корабль под флагом Камеруна
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Власти Грузии хотят ужесточить наказание за загрязнение Черного моря 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T18:01+0400
2024-02-28T18:01+0400
2024-02-28T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Корабль, плавающий под флагом Камеруна, оштрафован в Грузии за загрязнение Черного моря хозяйственными водами, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора. Стоимость ущерба, нанесенного окружающей среде, составила около 2 тысяч лари (752 доллара). Помимо этого, Потийский суд оштрафовал судно на 65 тысяч лари (около 24 тысяч долларов). Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после выплаты наложенного на него штрафа и суммы ущерба, нанесенного окружающей среде.В Грузии хотят увеличить штраф за загрязнение моря>>По словам главы Департамента природоохранного надзора Левана Джгаркава, выявление и предотвращение фактов загрязнения мора является приоритетом для ведомства. Как отметил Джгаркава, главной целью законодательных изменений является предотвратить загрязнение моря. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, черное море, тбилиси, департамент природоохранного надзора
грузия, новости, общество, черное море, тбилиси, департамент природоохранного надзора
Загрязнение Черного моря: власти Грузии оштрафовали корабль под флагом Камеруна
Власти Грузии хотят ужесточить наказание за загрязнение Черного моря
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Корабль, плавающий под флагом Камеруна, оштрафован в Грузии за загрязнение Черного моря хозяйственными водами, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора.
Стоимость ущерба, нанесенного окружающей среде, составила около 2 тысяч лари (752 доллара). Помимо этого, Потийский суд оштрафовал судно на 65 тысяч лари (около 24 тысяч долларов).
Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после выплаты наложенного на него штрафа и суммы ущерба, нанесенного окружающей среде.
По словам главы Департамента природоохранного надзора Левана Джгаркава, выявление и предотвращение фактов загрязнения мора является приоритетом для ведомства.
"Парламент Грузии рассматривает пакет законодательных изменений, подготовленных в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства, который предусматривает увеличение штрафа за загрязнение моря суднами до ста тысяч лари", – заявил Джгаркава.
Как отметил Джгаркава, главной целью законодательных изменений является предотвратить загрязнение моря.