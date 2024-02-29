https://sputnik-georgia.ru/20240229/286637128.html

Запад хотел ослабить Россию изнутри, но просчитался – Путин

Запад хотел ослабить Россию изнутри, но просчитался – Путин

Sputnik Грузия

Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, подчеркнул Путин 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T15:05+0400

2024-02-29T15:05+0400

2024-02-29T16:49+0400

россия

в мире

новости

владимир путин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1d/286641445_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_4e85dcb84d52913556bc1e32a583e5c6.jpg

ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. На Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального российского народа, заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.По его словам, на Западе столкнулись с "твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа".Он также подчеркнул, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела."Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", – сказал российский лидер.В соответствии с Конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, новости, владимир путин