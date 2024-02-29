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Запад хотел ослабить Россию изнутри, но просчитался – Путин
Запад хотел ослабить Россию изнутри, но просчитался – Путин
Sputnik Грузия
Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, подчеркнул Путин 29.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. На Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального российского народа, заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.По его словам, на Западе столкнулись с "твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа".Он также подчеркнул, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела."Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", – сказал российский лидер.В соответствии с Конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, владимир путин
россия, в мире, новости, владимир путин
Запад хотел ослабить Россию изнутри, но просчитался – Путин
15:05 29.02.2024 (обновлено: 16:49 29.02.2024)
Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, подчеркнул Путин
ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. На Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального российского народа, заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
"Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие – вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине, принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались", – цитирует Путина РИА Новости.
По его словам, на Западе столкнулись с "твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа".
"Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов – на деле лучше тысячи слов. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую родину", – подчеркнул глава государства.
Он также подчеркнул, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела.
"Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", – сказал российский лидер.
В соответствии с Конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.