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Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России

Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России

Sputnik Грузия

Размещать ядерное оружие в космосе Россия не собирается, подчеркнул Путин 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Российские стратегические ядерные силы находятся в полной готовности, сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. При этом, по словам Путина, звучат голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы. Российский лидер считает, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, "повторить трюк", как с СССР в 1980-е годы. При этом он отметил, что Россия не планирует нападать на Европу."Запад провоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира. И продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну, просто мы же с вами понимаем: это несут бред просто какой-то", – заявил Путин.Он также заметил, что работа над новыми вооружениями в России продолжается, пообещав, что скоро о них услышат.Глава РФ предупредил, что последствия для возможных интервентов в России будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи. Попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, сша, ереван, европа, владимир путин