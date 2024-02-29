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Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России
Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России
Sputnik Грузия
Размещать ядерное оружие в космосе Россия не собирается, подчеркнул Путин 29.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Российские стратегические ядерные силы находятся в полной готовности, сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. При этом, по словам Путина, звучат голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы. Российский лидер считает, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, "повторить трюк", как с СССР в 1980-е годы. При этом он отметил, что Россия не планирует нападать на Европу."Запад провоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира. И продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну, просто мы же с вами понимаем: это несут бред просто какой-то", – заявил Путин.Он также заметил, что работа над новыми вооружениями в России продолжается, пообещав, что скоро о них услышат.Глава РФ предупредил, что последствия для возможных интервентов в России будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи. Попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, сша, ереван, европа, владимир путин
россия, в мире, политика, сша, ереван, европа, владимир путин
Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России
14:04 29.02.2024 (обновлено: 14:08 29.02.2024)
Размещать ядерное оружие в космосе Россия не собирается, подчеркнул Путин
ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Российские стратегические ядерные силы находятся в полной готовности, сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
При этом, по словам Путина, звучат голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы.
"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа", – сказал Путин.
Российский лидер считает, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, "повторить трюк", как с СССР в 1980-е годы. При этом он отметил, что Россия не планирует нападать на Европу.
"Запад провоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира. И продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну, просто мы же с вами понимаем: это несут бред просто какой-то", – заявил Путин.
Он также заметил, что работа над новыми вооружениями в России продолжается, пообещав, что скоро о них услышат.
"В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", эта система уже в строю. Комплекс "Сармат" поставлен в войска, мы скоро его продемонстрируем", – сказал Путин.
Глава РФ предупредил, что последствия для возможных интервентов в России будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи. Попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия.