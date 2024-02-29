https://sputnik-georgia.ru/20240229/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-yanvar-286647016.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в январе 2024 года внесли сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, информации и коммуникации 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T21:14+0400

2024-02-29T21:14+0400

2024-02-29T21:14+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24624/92/246249235_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_52a5a3b4b13608dcfb884376ad91a287.jpg

ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в январе 2024 года составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, а в 2023-м – 7,5%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2024 года внесли сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, информации и коммуникации. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах торговли, деятельности, связанной с недвижимостью, и обрабатывающей промышленности. Что выросло и на сколько По данным за январь 2024 года, экспорт сократился на 26,2%, а импорт – на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 5,5 тысячи новых предприятий, примерно на 14,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Шавишвили, рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с гражданским строительством – дорог и автобанов, и распределительных инженерных объектов. В январе 2024 года импорт строительных материалов увеличился на 11%, а импорт цемента и клинкера – на 37 и 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузия соответствует экономическим стандартам ЕС – глава Минфина >>Рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков. Кроме того, рост в секторе информации и коммуникации произошел за счет роста объема услуг, оказываемых в сфере информационных технологий и компьютерных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"