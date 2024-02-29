https://sputnik-georgia.ru/20240229/grazhdane-gruzii-stali-rezhe-prosit-ubezhischa-v-es-286630028.html

Граждане Грузии стали реже просить убежища в ЕС

Граждане Грузии стали реже просить убежища в ЕС

Sputnik Грузия

Грузию признали безопасной страной Германия, Ирландия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Франция, Болгария, Австрия, Лихтенштейн и Исландия 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T09:45+0400

2024-02-29T09:45+0400

2024-02-29T09:45+0400

грузия

новости

общество

германия

франция

италия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277754195_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_041414bba957bb873c858a18f5112351.jpg

ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Число граждан Грузии, обратившихся за убежищем в страны Евросоюза в 2023 году, сократилось на 14% по сравнению с 2022 годом, согласно данным Агентства ЕС по вопросам убежища. В 2023 году за убежищем в страны Евросоюза обратились 25 209 граждан Грузии, тогда как в 2022 году эта цифра составила 28 803 и стала рекордной за последние 10 лет. Абсолютное большинство обратившихся за убежищем в 2023 году граждан Грузии, а именно 96%, получило отказ. Столько же отказов было в 2022 году. Наибольшее количество заявок от граждан Грузии было в Германии (36%), Франции (29%) и Италии (12%). Всего на получение убежища в странах ЕС в 2023 году было подано 1,14 миллиона заявок. Большинство просило убежища во Франции, Германии и Испании. Лидеры по поданным заявкам – граждане Сирии, Афганистана и Турции. Грузию признали безопасной страной Германия, Ирландия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Франция, Болгария, Австрия, Лихтенштейн и Исландия, соответственно, шансы на получение в этих странах убежища крайне малы. Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2023 году>>Страна считается безопасной, если ее гражданам не угрожает опасность преследования из-за принадлежности к какой-либо расе, религии, национальности, социальной группе или политических взглядов. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. Было ужесточено законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Кроме того, ужесточена процедура смены фамилии, а также введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

франция

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, германия, франция, италия