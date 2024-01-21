https://sputnik-georgia.ru/20240121/skolko-grazhdan-gruzii-vydvorili-iz-es-v-2023-godu-285766866.html

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2023 году

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2023 году

Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T09:01+0400

2024-01-21T09:01+0400

2024-01-21T09:01+0400

грузия

новости

общество

брюссель

германия

франция

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24469/82/244698218_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a5bf796171dad6e9a8b8f887d6fc7ce1.jpg

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Страны Евросоюза в 2023 году приняли решение о депортации на родину 4 365 грузинских граждан, 21 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (2 771 человек), затем идут Франция (635), Греция (175), Швейцария (157), Польша (107), Италия (97) и Голландия (74). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали 21 депортированному в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Среди них восемь собирались депортировать из Германии, остальных – из Испании, Франции, Швейцарии, Польши, Голландии, Черногории, Чехии и Австрии. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Граждан Грузии начнут депортировать из Германии? Гомелаури рассказал о новом договоре>>Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Новшество от ЕС Между тем Еврокомиссия уже начала работать над ужесточением механизма приостановки безвизового движения. Как заявляют в Брюсселе, принятие новых правил необходимо для того, чтобы предотвратить случаи злоупотреблений безвизовым режимом. Согласно новым правилам, ЕС будет иметь больше свободы временно приостановить безвизовый режим в случае необходимости. С убежищем будет сложнее: Германия завершает процесс признания Грузии безопасной страной>>По предложению Еврокомиссии, безвизовый режим может быть приостановлен, если Брюссель посчитает, что политика третьих стран может привести к увеличению числа мигрантов в ЕС. Как заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, безвизовый режим имеет большие преимущества, но ЕС должен обеспечить, чтобы этой политикой не злоупотребляли, и если это произойдет, у Брюсселя будет возможность действовать. В ЕС считают, что некоторые из 60 стран с безвизовым режимом могут использоваться в качестве транзитных узлов для нелегальных мигрантов в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

германия

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, брюссель, германия, франция, еврокомиссия