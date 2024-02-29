https://sputnik-georgia.ru/20240229/gruziya-prodlila-srok-deystviya-poshliny-na-vvozimuyu-muku-286629798.html

Грузия продлила срок действия пошлины на ввозимую муку

Грузия продлила срок действия пошлины на ввозимую муку

Sputnik Грузия

Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки, большая часть которой поступает из России 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T10:02+0400

2024-02-29T10:02+0400

2024-02-29T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Срок действия постановления правительства Грузии о введении временной пошлины на импорт муки продлен до 1 сентября 2024 года, говорится в постановлении правительства на сайте Законодательного вестника страны. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 года импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре срок был продлен до 1 марта 2024 года, а пошлина увеличена на 25%. Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Какие продукты больше всего подешевели в Грузии?>>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Поэтому в результате консультаций правительства Грузии с мелькомбинатами, грузинскими производителями пшеницы и производителями хлеба с 12 июня 2023 года был введен временный налог на импорт муки, целью которого было восстановить равные налоговые режимы для муки и пшеницы на рынке Грузии, обеспечив тем самым работу мукомольной отрасли. Введение временной пошлины способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы. В результате мельницы возобновили работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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