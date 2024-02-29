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Грузия ведет переговоры с азиатскими авиакомпаниями о назначении прямых рейсов
Грузия ведет переговоры с азиатскими авиакомпаниями о назначении прямых рейсов
Sputnik Грузия
Встречи прошли с такими крупными авиакомпаниями, как Thai Air Asia X, Cathay Pacific, Scoot, Jeju Air и India Express 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T22:06+0400
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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Генеральный менеджер аэропортов Тбилиси и Батуми Теа Закарадзе продолжает переговоры с крупными азиатскими авиакомпаниями о начале прямых полетов в Грузию, в рамках авиационного форума Routes Asia 2024 в Малайзии, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Один из масштабнейших форумов в сфере авиации Routes Asia 2024 прошел в Малайзии 27-29 февраля 2023 года. В конференции приняли участие первые лица крупнейших мировых авиакомпаний, аэропортов, авиационных властей и сферы туризма из разных стран мира. По информации TAV Georgia, встречи прошли с такими крупными авиакомпаниями, как Thai Air Asia X, Cathay Pacific, Scoot, Jeju Air и India Express. Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти – данные за январь >>Закарадзе поговорила с руководителями авиакомпаний о возможностях, которые они получат, если начнутся полеты в международных аэропортах Тбилиси и Батуми. Особое внимание было уделено важности прямых рейсов. Также состоялись переговоры о дальнейшем сотрудничестве с представителями Международного аэропорта GMR Goa. Форум включал тематические панельные дискуссии, а также двусторонние встречи руководства аэропортов и авиакомпаний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, туризм, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
экономика, грузия, новости, туризм, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Грузия ведет переговоры с азиатскими авиакомпаниями о назначении прямых рейсов
22:06 29.02.2024 (обновлено: 22:58 29.02.2024)
Встречи прошли с такими крупными авиакомпаниями, как Thai Air Asia X, Cathay Pacific, Scoot, Jeju Air и India Express
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Генеральный менеджер аэропортов Тбилиси и Батуми Теа Закарадзе продолжает переговоры с крупными азиатскими авиакомпаниями о начале прямых полетов в Грузию, в рамках авиационного форума Routes Asia 2024 в Малайзии, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Один из масштабнейших форумов в сфере авиации Routes Asia 2024 прошел в Малайзии 27-29 февраля 2023 года. В конференции приняли участие первые лица крупнейших мировых авиакомпаний, аэропортов, авиационных властей и сферы туризма из разных стран мира.
По информации TAV Georgia, встречи прошли с такими крупными авиакомпаниями, как Thai Air Asia X, Cathay Pacific, Scoot, Jeju Air и India Express.
Закарадзе поговорила с руководителями авиакомпаний о возможностях, которые они получат, если начнутся полеты в международных аэропортах Тбилиси и Батуми. Особое внимание было уделено важности прямых рейсов.
Также состоялись переговоры о дальнейшем сотрудничестве с представителями Международного аэропорта GMR Goa.
Форум включал тематические панельные дискуссии, а также двусторонние встречи руководства аэропортов и авиакомпаний.