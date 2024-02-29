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Иностранные блогеры готовят фильм о зимних курортах Грузии
Иностранные блогеры готовят фильм о зимних курортах Грузии
Sputnik Грузия
Блогеры покатались на горнолыжных трассах и поделились своими впечатлениями со своими подписчиками 29.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Блогеры-лыжники из Канады, Франции, Швеции и Австрии готовят фильм о зимних курортах Грузии, сообщила пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии. Администрация туризма приняла пять лыжников из четырех стран мира. Они побывали в Гудаури, Бахмаро и Сванети. Блогеры ознакомились с зимними курортами Грузии, покатались на горнолыжных трассах и поделились своими впечатлениями со своими подписчиками. Фильм, снятый иностранными блогерами о Грузии, будет показан на ежегодном фестивале Франции "Highfive". "Я в Грузии впервые, и полученные здесь впечатления превысили всякие ожидания. Здесь удивительная природа, культура, горы и блюда. Мне очень нравится грузинское гостеприимство, в Грузии очень теплый народ", – отметил Селаст Памерлан. Главная цель тура иностранных блогеров – повысить узнаваемость Грузии в странах Европы и Северной Америки и привлечь туристов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, франция, тбилиси, канада
спорт, грузия, новости, франция, тбилиси, канада

Иностранные блогеры готовят фильм о зимних курортах Грузии

13:33 29.02.2024 (обновлено: 14:04 29.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗимний курорт Гудаури. Туристы на подъемнике
Зимний курорт Гудаури. Туристы на подъемнике - Sputnik Грузия, 1920, 29.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Блогеры покатались на горнолыжных трассах и поделились своими впечатлениями со своими подписчиками
ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Блогеры-лыжники из Канады, Франции, Швеции и Австрии готовят фильм о зимних курортах Грузии, сообщила пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии.
Администрация туризма приняла пять лыжников из четырех стран мира. Они побывали в Гудаури, Бахмаро и Сванети. Блогеры ознакомились с зимними курортами Грузии, покатались на горнолыжных трассах и поделились своими впечатлениями со своими подписчиками.

"Мы рады, что нас пригласила Национальная администрация туризма Грузии. Мы в Грузии уже две недели, путешествуем в разных регионах, получаем очень хороший опыт и знакомимся с Грузией", – сказал один из блогеров Себастьян Дарле.

Фильм, снятый иностранными блогерами о Грузии, будет показан на ежегодном фестивале Франции "Highfive".
"Я в Грузии впервые, и полученные здесь впечатления превысили всякие ожидания. Здесь удивительная природа, культура, горы и блюда. Мне очень нравится грузинское гостеприимство, в Грузии очень теплый народ", – отметил Селаст Памерлан.
Главная цель тура иностранных блогеров – повысить узнаваемость Грузии в странах Европы и Северной Америки и привлечь туристов.
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