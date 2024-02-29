https://sputnik-georgia.ru/20240229/kvaratskheliya-voshel-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-tura-chempionata-italii-286649163.html

Кварацхелия вошел в символическую сборную тура чемпионата Италии

Кварацхелия вошел в символическую сборную тура чемпионата Италии

Sputnik Грузия

В нынешнем сезоне вингер сборной Грузии забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи в чемпионате Италии 29.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную 26 тура серии А – лучших игроков назвал аналитический портал Sofascore."Наполи" разгромил в матче 26 тура чемпионата Италии "Сассуоло" со счетом 6:1. Кварацхелия забил два гола и сделал результативную передачу. Sofascore поставил Кварацхелия оценку 9,4 балла и включил его в число одиннадцати лучших игроков тура. А портал Flashscore поставил 9,7 балла и назвал грузинского футболиста лучшим игроком тура"Аплодисменты Кварацхелия" – спортивные СМИ оценили гол грузина в ворота "Вероны" >>В нынешнем сезоне вингер сборной Грузии забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи в чемпионате Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол